Un homme surprend tout le monde en sauvant un serpent inconscient par respiration artificielle

·8·Monde
Un homme surprend tout le monde en sauvant un serpent inconscient par respiration artificielle

En Inde, un homme a tenté de sauver un serpent trouvé inconscient en lui prodiguant une respiration artificielle. La vidéo de ses gestes inhabituels est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt chez les internautes.

L'incident s'est produit dans la ville de Vapi, dans l'État du Gujarat. Selon les informations, le serpent a été retrouvé immobile après être tombé dans de l'eau contaminée par des produits chimiques.

L'homme a sorti le serpent de l'eau et a tenté de le réanimer. Pour ce faire, il a utilisé la méthode du bouche-à-bouche sur le reptile.

Les efforts de sauvetage ont duré quelques minutes. Par la suite, le serpent a commencé à montrer des signes de mouvement et, après un certain temps, il aurait repris connaissance.

La vidéo montrant le processus de sauvetage du serpent est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ayant visionné les images ont été stupéfaits par la tentative de l'homme de sauver le serpent et ont exprimé diverses réactions.

Cet événement de sauvetage inhabituel a attiré une attention considérable sur Internet. La vidéo a été largement partagée sur diverses plateformes, renforçant l'intérêt pour le sauvetage du serpent.

VapiÉtat du GujaratSauvetage de serpentRespiration artificielleInde
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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