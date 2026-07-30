Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, le monde du football a de nouveau tourné son attention vers les championnats nationaux et les affiches de la nouvelle saison. Le retour en club de légendes telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo suscite un vif intérêt chez les supporters. Selon Goal.com, le parcours des deux stars lors du Mondial et leur destin qui s'ensuit ont pris des directions radicalement opposées. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Rappelons que le Mondial 2026 devait être le dernier grand tournoi international de la glorieuse carrière des deux joueurs. Cependant, leurs parcours en sélection se sont achevés sur des scénarios totalement différents. Alors que l'attaquant portugais a quitté la compétition prématurément, le capitaine argentin a atteint le seuil de la finale décisive.

L'adieu précoce de Cristiano Ronaldo et du Portugal

Pour Cristiano Ronaldo, la Coupe du monde 2026 n'a pas été aussi réussie qu'espérée. L'équipe nationale du Portugal a quitté le tournoi dès les huitièmes de finale, s'inclinant par la plus petite des marges face à l'Espagne. Le seul but inscrit par la sélection espagnole dans cette rencontre a scellé le sort du match.

Tout au long du tournoi, Ronaldo n'a pas réussi à afficher sa meilleure forme physique. Il a inscrit un total de deux buts lors du Mondial, mais ces deux réalisations ont été obtenues lors du match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Par la suite, Cristiano est resté muet face à la République démocratique du Congo, à la Colombie et à l'Espagne.

La performance record de Lionel Messi

Lionel Messi a quant à lui mené l'équipe d'Argentine jusqu'en finale une fois de plus. Lors du match décisif, leur adversaire était également l'Espagne, et un unique but inscrit durant la prolongation a offert la victoire aux Espagnols. Malgré cela, les statistiques personnelles de Messi sont demeurées à un niveau exceptionnel.

Selon les informations de Goal.com, Lionel Messi a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives au cours du tournoi. Il a pris la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat et est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Coupes du monde. Seul l'attaquant vedette de la France, Kylian Mbappé, le devance dans ce domaine.

Le Mondial achevé, la période du retour au football de clubs a débuté. Tandis que Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami avec discipline, Cristiano Nasrr n'apparaît pas encore dans les rangs d'Al-Nassr. L'avenir des deux footballeurs et leur rivalité pour la nouvelle saison continuent de captiver l'attention des supporters.