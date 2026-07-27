Kylian Mbappe adresse une lettre après l'échec à la Coupe du monde

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Kylian Mbappe adresse une lettre après l'échec à la Coupe du monde

Une semaine après la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappe, s'est adressé aux supporters du pays. Dans une lettre ouverte émouvante, l'attaquant du Real Madrid a exprimé sa gratitude pour la participation de l'équipe au tournoi et pour le soutien des supporters, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'équipe de France s'était inclinée contre l'Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, terminant ainsi la compétition à la quatrième position. Par la suite, le capitaine de l'équipe s'est adressé aux supporters lundi via la presse régionale, ne cachant pas son profond regret.

Mbappe a écrit dans sa lettre : « Nous n'avons pas réussi à remporter le trophée collectif. C'est douloureux et cela le restera encore un certain temps ». Il a également exprimé sa gratitude envers les millions de compatriotes qui, malgré le décalage horaire, ont soutenu l'équipe toute la nuit chez eux, dans les bars ou dans les stades.

Succès individuel et regret collectif

Lors de ce Mondial, Kylian Mbappe a inscrit 10 buts et a remporté le titre de meilleur buteur du tournoi. Cependant, la défaite en demi-finale face à l'Espagne, futur champion, et l'échec dans la conquête du trophée suprême ont quelque peu atténué la valeur de cet accomplissement personnel pour l'attaquant vedette.

« J'accepte le titre de meilleur buteur avec fierté, mais cela aurait été tellement merveilleux si nous avions aussi eu la Coupe. Nous aurions probablement dû vous offrir une meilleure fin », a ajouté le capitaine de l'équipe de France.

Dans le même temps, Mbappe n'a pas oublié ses coéquipiers. Selon lui, il aurait été impossible de marquer autant de buts sans les efforts de ses partenaires sur le terrain, leurs passes et leur esprit d'équipe.

Ayant participé à trois Coupes du monde dans sa carrière, en ayant remporté une et cette fois-ci en menant l'équipe sur le terrain en tant que capitaine, ce tournoi s'est avéré être une épreuve difficile et un souvenir inoubliable pour Kylian Mbappe.

Kylian MbappeReal MadridÉquipe de FranceCoupe du Monde 2026Football
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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