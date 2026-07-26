La révélation de la Coupe du Monde Vozinha rejoint un géant chilien

Vozinha, le gardien de but de l'équipe nationale du Cap-Vert qui a captivé l'attention du monde entier grâce à ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du Monde, a trouvé un nouveau club. Le gardien expérimenté de 40 ans a signé un contrat avec Colo-Colo, l'un des clubs les plus prestigieux d'Amérique du Sud. Ce transfert est une surprise pour le monde du football, car le gardien vétéran a rejoint le championnat chilien en tant qu'agent libre. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Josimar Dias, connu du public sous le nom de Vozinha, a signé un contrat de 18 mois avec le club chilien. Sur ses comptes de réseaux sociaux, Colo-Colo a accueilli le nouveau joueur avec un message court et chaleureux : "Bienvenue. Nous vous attendons". Actuellement, l'équipe est en tête du championnat chilien, avec 13 points d'avance sur son dauphin.

Une star des réseaux sociaux et une confrontation avec Lionel Messi

La popularité de Vozinha a explosé de manière sans précédent après la dernière Coupe du Monde en Amérique du Nord. Avant le tournoi, son compte Instagram comptait environ 50 000 abonnés, mais après le match contre l'Espagne, ce chiffre a atteint 14 millions. Aujourd'hui, son audience dépasse 29,5 millions. Cela témoigne de l'impact du joueur non seulement sur le terrain, mais aussi dans la sphère culturelle.

Lors des huitièmes de finale du tournoi, lorsque le Cap-Vert a affronter l'Argentine, Vozinha a fait preuve d'un véritable héroïsme. Il a réalisé huit arrêts au cours du match, dont quatre directement sur des frappes de Lionel Messi. En particulier, son arrêt sur un coup franc signature de Messi restera longtemps dans les mémoires. Bien que son équipe se soit inclinée sur le score de 2-3, Vozinha a été reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de la rencontre.

Après le match, une discussion chaleureuse a eu lieu entre Lionel Messi et Vozinha. Selon Goal.com, Messi a pris le gardien africain dans ses bras et a salué sa performance de haute volée. "Messi m'a dit : 'Tu es incroyable. Ton peuple doit être fier de toi'. C'était un moment inoubliable pour moi", se rappelle Vozinha. Il a également réussi à échanger son maillot avec la légende argentine.

L'avenir de Vozinha faisait l'objet de nombreuses spéculations. Des rumeurs indiquaient notamment qu'il pourrait rejoindre le club américain de l'Inter Miami. Cependant, l'option Colo-Colo, 34 fois champion du Chili et vainqueur de la Copa Libertadores, s'est avérée être la priorité du gardien. Grâce à ce transfert, le club chilien renforce son effectif avec un joueur expérimenté de niveau international.