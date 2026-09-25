Zinedine Zidane se souvient de ses premiers souvenirs avec Kylian Mbappé

Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, a évoqué avec émotion ses premières rencontres avec Kylian Mbappé, alors âgé de 14 ans, au centre d'entraînement du Real Madrid. Le destin de ces deux légendes du football, qui se croisent à nouveau au niveau international plus d'une décennie plus tard, suscite un vif intérêt dans le monde du football. Selon Goal.com, leur première rencontre a eu lieu dans la capitale espagnole, et cette relation a désormais atteint une toute nouvelle dimension. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Des années plus tard, les deux hommes travaillent à nouveau ensemble au sein de l'équipe de France, dans des rôles d'entraîneur et de capitaine. En s'exprimant avant le prochain match contre l'équipe de Turquie, Zinedine Zidane a admis qu'à l'époque de cette petite rencontre en 2012, il n'aurait jamais imaginé que leurs chemins se croiseraient à nouveau en équipe nationale. Selon lui, il n'y avait aucun plan à l'époque, mais l'immense potentiel du joueur sur le terrain était immédiatement visible.

Première visite à Madrid et défis de jeunesse

Bien que le premier échange entre Zidane et Mbappé, aujourd'hui visage de la nouvelle ère du football français, ait été bref à l'époque, il revêt une grande importance. Bien avant que Kylian Mbappé ne rejoigne officiellement le Real Madrid en 2024, le club espagnol avait déjà fait de sérieux efforts pour le recruter. En 2012, le jeune talent de 14 ans, alors formé à l'académie de Clairefontaine, était courtisé par les plus grands clubs européens.

À l'époque, les Madrilènes avaient invité le jeune joueur et sa famille en Espagne pendant les vacances scolaires. Durant une semaine d'essai au centre de Valdebebas, le géant espagnol a mis tous les moyens en œuvre, offrant au jeune prodige une visite privée du stade Santiago Bernabéu et lui permettant d'échanger avec des stars comme Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane, qui travaillait alors au sein de la direction du club, a personnellement fait visiter les installations au jeune attaquant.

Le projet de Monaco et le tournant décisif

Ce transfert ne s'est finalement pas concrétisé, car Mbappé et sa famille ont privilégié le projet de développement du club de Monaco. Néanmoins, cette courte visite a laissé une impression profonde des deux côtés. La direction du club avait déjà compris à ce moment-là que le jeune joueur possédait un talent unique.

Zinedine Zidane, en se remémorant l'atmosphère de l'époque, a souligné que tout le monde au sein du club madrilène était impressionné par le jeu du jeune joueur. Bien que le transfert n'ait pas eu lieu à ce moment-là, la suite des événements est connue de tous. Aujourd'hui, la relation mentor-élève, née lors de ce court essai, a atteint un niveau supérieur au sein de l'équipe double championne du monde.