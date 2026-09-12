Kylian Mbappé : « Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi »

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Kylian Mbappé : « Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi »

L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, a fermement affirmé qu'il méritait le Ballon d'Or cette année, malgré une saison sans trophées collectifs. Dans une interview accordée à France Football, le joueur a déclaré que ses statistiques personnelles et ses records le plaçaient au-dessus de la concurrence. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La saison dernière a été décevante pour Kylian Mbappé sur le plan collectif. N'ayant pas réussi à remporter de titres majeurs avec le Real Madrid, l'attaquant a également connu l'échec en sélection. Bien que la France ait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, elle a été éliminée après une défaite 2-0 face à l'Espagne, futur champion.

Statistiques personnelles et records

Malgré les échecs collectifs, l'attaquant français a rappelé que le Ballon d'Or n'est pas le reflet des trophées d'équipe, mais une récompense individuelle. Selon lui, ses performances individuelles tout au long de la saison justifient sa légitimité pour ce prix.

Kylian Mbappé a mené l'attaque du Real Madrid en inscrivant 15 buts en Ligue des Champions et 25 en Liga. Cependant, le facteur principal qui a marqué son année a été ses records en Coupe du Monde.

En portant son total de buts à 22 durant le tournoi, l'attaquant a dépassé le record de Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Ce résultat historique a encore renforcé sa confiance en lui.

La revendication du joueur

« Il n'y a pas eu de meilleur joueur que moi », a déclaré Kylian Mbappé avec assurance. Il a souligné que le Ballon d'Or n'a jamais fait l'objet d'un vote unanime à 100 %, ce qui signifie que certains auront toujours un avis différent.

Selon l'attaquant, marquer autant de buts et établir des records dans les grandes compétitions où se réunissent tous les grands joueurs, en particulier lors de l'événement mondial majeur qu'est la Coupe du Monde, prouve qu'il a raison. Le fait que les gens n'aient parlé que de cela pendant les vacances confirme sa place dans la course au trophée.

Kylian MbappéBallon d'OrReal MadridFranceFootball
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Jahongir Tursunov
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