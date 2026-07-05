Le Maroc de nouveau en quart de finale : l'équipe africaine écrit l'histoire

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Le Maroc de nouveau en quart de finale : l'équipe africaine écrit l'histoire

L'équipe nationale du Maroc poursuit son parcours solide au Mondial 2026. Le représentant africain a battu le Canada 3-0 en huitièmes de finale et s'est qualifié pour les quarts de finale lors d'une deuxième Coupe du Monde consécutive.

Ce résultat montre une fois de plus que le Maroc n'est plus une sensation fortuite, mais une force sérieuse du football mondial.

Aucune chance laissée au Canada

Le Maroc a affronté l'un des pays hôtes, le Canada, en huitièmes de finale.

Bien que la première mi-temps se soit déroulée sous le signe de l'équilibre, après la pause, les Africains ont pris le contrôle total du jeu et ont marqué trois buts sans réponse dans le but adverse.

Cette victoire convaincante sur le score de 3-0 a offert au Maroc un billet pour les quarts de finale.

Un deuxième résultat historique consécutif

Le Maroc s'était déjà qualifié pour les quarts de finale lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Ainsi, l'équipe a réussi à se hisser parmi les huit meilleurs lors de deux Coupes du Monde consécutives.

Ce résultat constitue également une grande réussite pour le football africain.

Un adversaire de taille attend en quart de finale

Le Maroc affrontera en quart de finale le vainqueur du match Paraguay — France.

Si la France se qualifie au tour suivant, il y aura une sorte de revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre les deux équipes.

Demi-finaliste en 2022

Lors du Mondial au Qatar, le Maroc a réalisé un résultat historique en devenant la première équipe africaine à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde.

À l'époque, les Marocains avaient été battus 0-2 par la France en demi-finale. Lors du match pour la troisième place, la Croatie a gagné 2-1 et le Maroc a terminé le tournoi à la quatrième place.

Désormais, l'équipe luttera non seulement pour répéter ce résultat lors du Mondial 2026, mais aussi pour faire encore mieux.

MarocCanadaFranceCroatieParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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