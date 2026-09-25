L'instinct unique d'Erling Haaland : le sélectionneur norvégien encense son attaquant

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Ståle Solbakken, a salué la capacité unique et l'instinct de buteur d'Erling Haaland sur le terrain. Après le match contre le Danemark, l'attaquant de Manchester City a porté son total de buts en sélection à 64 en 56 rencontres. Cette statistique témoigne d'une efficacité record dans le football moderne et continue d'impressionner les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations relayées par Goal.com, après les matchs de la Ligue des Nations, le sélectionneur a commenté les actions de son joueur, soulignant que son talent inné est si rare qu'il ne peut être enseigné par le simple entraînement. Bien que les analystes se concentrent souvent sur la puissance physique et la vitesse du joueur, Solbakken estime qu'un autre facteur mystérieux explique son succès.

Instinct inné et sens supérieur à la tactique

Dans une interview accordée à la chaîne TV2, le sélectionneur norvégien a expliqué que les mouvements de Haaland sur le terrain ne reposent pas seulement sur des consignes tactiques, mais sur une intuition et des caractéristiques biologiques. En montrant sa tête et son nez, l'entraîneur a indiqué que la capacité à anticiper où le ballon va tomber doit être innée chez l'individu.

Selon Solbakken, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, âgé de 24 ans, évolue sur une fréquence différente dans la surface de réparation adverse. C'est précisément ce sens du but inexplicable, offert par la nature, qui le distingue des autres joueurs.

Haaland contre les consignes de l'entraîneur

L'une des situations intéressantes durant le match a impliqué l'entraîneur des coups de pied arrêtés, Pål Fjelde, et Erling Haaland. À la pause, l'attaquant a demandé à Fjelde s'il devait recevoir le ballon au sol ou en l'air. Malgré l'ordre clair de l'entraîneur de le jouer au sol, Haaland a fait à sa tête et a préféré demander le ballon en hauteur.

Fjelde a souligné qu'il avait identifié certaines opportunités en étudiant la structure défensive du Danemark, mais que leur réalisation dépendait de nombreux facteurs. Néanmoins, les décisions prises par des joueurs comme Haaland, forts de leur confiance, peuvent souvent mener à des résultats inattendus.

Alors qu'Erling Haaland continue de battre des records tant en club qu'en sélection, sa condition physique et sa capacité à lire le jeu deviennent un casse-tête pour toutes les défenses adverses. Les performances de l'attaquant vedette resteront au centre de l'attention lors des prochains matchs de la Norvège.