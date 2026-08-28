L'Inter Miami choisit un nouvel entraîneur pour travailler avec Lionel Messi

Le club américain de l'Inter Miami a procédé à un changement inattendu au poste d'entraîneur principal en décidant de nommer le technicien argentin Kily González. Selon Goal.com, cette nomination a surpris tant le club que les supporters, car l'équipe occupe la deuxième place de la Conférence Est de la MLS et continue de lutter pour des résultats élevés tout au long de la saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Kily González est un technicien expérimenté qui a porté le maillot de l'équipe nationale d'Argentine durant sa carrière de joueur et a dirigé trois clubs dans son pays natal. Son parcours d'entraîneur est quelque peu mitigé, ayant dirigé Rosario Central, Unión et Platense. Néanmoins, son taux de victoire s'élève à 32,5 % et il n'a pas encore remporté de titres majeurs.

Expérience et relations personnelles

Cependant, il semble que ses relations étroites avec Lionel Messi aient joué un rôle clé dans son arrivée à l'Inter Miami. Kily González et Lionel Messi sont tous deux originaires de Rosario, en Argentine, et ont joué ensemble en équipe nationale lors de la saison 2006. De plus, González est l'une des personnalités connues ayant personnellement accueilli Messi après la victoire lors de la Coupe du Monde 2022.

Rappelons que Kily González remplace son compatriote Guillermo Hoyos, qui assurait l'intérim. Auparavant, Javier Mascherano, vainqueur de la MLS Cup en début de saison, avait été démis de ses fonctions. Ainsi, Lionel Messi évoluera sous les ordres de son quatrième entraîneur depuis son arrivée au club floridien.

Derniers résultats de l'équipe

Le licenciement de Guillermo Hoyos a surpris beaucoup de monde, car il entretenait de bonnes relations avec Lionel Messi et les résultats n'étaient pas mauvais. L'équipe reste l'un des principaux prétendants à la MLS Cup. Cependant, une baisse de régime a été observée récemment dans le jeu de l'Inter Miami.

Notamment, le club a été éliminé dès la phase de groupes de la Leagues Cup. De plus, la dernière victoire en MLS remonte à fin juillet, et l'équipe rencontrait des difficultés depuis lors. Malgré cela, Lionel Messi a réussi à marquer lors de chacun des deux derniers matchs.

L'arrivée de Kily González devrait améliorer la situation actuelle du club. Son expérience et sa capacité à s'entendre avec les joueurs, en particulier avec Lionel Messi, pourraient être bénéfiques pour l'Inter Miami lors de la phase décisive de la saison. L'équipe est en pleine course pour le titre de champion de MLS.