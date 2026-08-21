Lionel Messi risque une suspension aux États-Unis

Le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, pourrait faire l’objet d’une enquête de la commission de discipline de la MLS. Selon GOAL.com, un geste controversé lors du match intense contre le Philadelphia Union pourrait entraîner la suspension de la star argentine. Cette affaire risque d’avoir un impact majeur sur les ambitions du club, engagé dans la course au sommet du championnat. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Lors de la prochaine journée du championnat américain, le Philadelphia Union et l’Inter Miami se sont quittés sur un spectaculaire match nul 2-2. Les duels intenses et les tensions sur le terrain n’ont pas été sans conséquence sur le déroulement de la rencontre. Lionel Messi, qui a inscrit un nouveau but, s’est notamment retrouvé au cœur d’un incident avec un joueur adverse.

Tensions et incident controversé sur le terrain

En seconde période, les incompréhensions entre les joueurs des deux équipes ont atteint leur paroxysme. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, Lionel Messi a eu un accrochage avec Quinn Sullivan, joueur du Philadelphia Union, lors d’une phase sans ballon. Les images semblent montrer l’attaquant argentin frapper la tête de son adversaire avec la main ouverte, provoquant un vif débat dans le monde du football.

D’après les informations disponibles, l’arbitre principal n’a pas réagi à temps lors de cet épisode et aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée sur le terrain. Passé inaperçu aux yeux de l’arbitre, cet incident pourrait désormais justifier une enquête spéciale de la commission de discipline de la MLS. Les responsables de la ligue sont habilités à revoir les images du match et à rendre une décision définitive.

Risque de sanctions disciplinaires et impact sur les plans de l’équipe

Si la commission estime que le geste de Lionel Messi présente des éléments de violence, le joueur expérimenté pourrait écoper d’une amende ou d’une suspension officielle d’un match. Les sanctions prévues pour ce type d’incident en dehors du jeu sont strictes, et cette affaire pourrait contraindre le club de Miami à modifier ses plans tactiques pour les prochaines rencontres.

Pour l’Inter Miami, perdre son capitaine pourrait représenter un lourd handicap dans la course au maintien de la première place du classement de la Conférence Est. Le club attend actuellement la décision officielle avec inquiétude. Le staff technique travaille à adapter le jeu offensif de l’équipe à la deuxième moitié de la saison, tout en tentant de faire abstraction du tumulte provoqué par cette affaire.