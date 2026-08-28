Un ancien coéquipier de Lionel Messi nommé entraîneur de l'Inter Miami

Le club américain de l'Inter Miami a officiellement nommé Cristian Kily González comme nouvel entraîneur principal. Comme le rapporte Goal.com, ce changement intervient à un moment crucial où l'équipe cherche à atteindre ses objectifs ambitieux tout en traversant une série sans victoire. C'est ce que rapporte Goal.com .

Kily González, ancien ailier de Valence et de l'Inter, remplace Guillermo Hoyos à ce poste. Dans un communiqué officiel publié jeudi, le club a précisé que le nouveau technicien prendrait ses fonctions dès l'obtention de son permis de travail.

Actuellement, l'Inter Miami traverse une période difficile et n'a pas gagné depuis cinq matchs consécutifs. Face à cette situation, la direction a pris une décision radicale en recrutant un entraîneur expérimenté pour améliorer les résultats et renforcer les chances de qualification pour les playoffs.

L'union des anciens coéquipiers

L'un des aspects les plus intéressants de cette nomination est que Kily González et le capitaine du club, Lionel Messi , ont déjà joué ensemble. Ils ont évolué sous le maillot de l'équipe nationale d'Argentine en 2005 lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre le Pérou et l'Uruguay.

Il convient de noter que tous les entraîneurs ayant dirigé l'Inter Miami durant le passage de la star argentine en MLS étaient déjà connus de lui. Cette situation est devenue une tradition particulière dans la politique de transfert et de recrutement du club.

Au cours de sa carrière de joueur, le technicien de 52 ans a brillé à Saragosse, Valence et à l'Inter Milan, bien qu'il n'ait pas encore remporté de trophées majeurs en tant qu'entraîneur. Il a précédemment dirigé Rosario Central, Unión de Santa Fe et Platense en Argentine.

Le départ de Guillermo Hoyos et sa contribution

Guillermo Hoyos avait pris les rênes par intérim en avril après le licenciement de Javier Mascherano. Son mandat restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs débuts de l'histoire du club.

Dans son communiqué, le club a exprimé sa gratitude envers Guillermo Hoyos pour son dévouement à la tête de l'équipe durant une période complexe. Bien que les résultats aient décliné récemment, Hoyos a joué un rôle clé pour maintenir la compétitivité de l'équipe dans la Conférence Est.