Comment Madeline Stuart, qui a perdu 20 kilogrammes à 18 ans, est devenue un mannequin célèbre

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Comment Madeline Stuart, qui a perdu 20 kilogrammes à 18 ans, est devenue un mannequin célèbre

L'Australienne Madeline Stuart a commencé à réaliser son rêve de devenir mannequin à 18 ans, après avoir perdu plus de 20 kilogrammes. Ses photos « avant et après » sont devenues virales en 2015, attirant l'attention de millions de personnes en peu de temps, comme l'a rapporté Time.

Née avec le syndrome de Down, Madeline a commencé à poser professionnellement après sa perte de poids. Ses photos sont ensuite devenues populaires sur les réseaux sociaux et ont été relayées par des publications internationales.

En septembre 2015, Madeline, alors âgée de 18 ans, a défilé lors de la Fashion Week de New York. En participant au défilé de la marque FTL Moda, elle a propulsé sa carrière dans le monde de la mode au niveau international.

Cependant, Madeline Stuart n'est pas la première personne atteinte du syndrome de Down à défiler à la Fashion Week de New York. Quelques mois auparavant, en février 2015, l'actrice Jamie Brewer avait défilé pour le spectacle de Carrie Hammer. Par conséquent, Madeline est enregistrée comme la deuxième femme atteinte du syndrome de Down à avoir défilé dans l'histoire de la NYFW.

Par la suite, Madeline a participé aux Fashion Weeks de Paris, Londres, Dubaï et d'autres villes. Son travail a contribué à attirer l'attention sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'industrie de la mode.

Madeline StuartSyndrome De DownNYFWFTL ModaMode
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