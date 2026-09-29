Drame en Ligue des Nations : Olise fait tomber la Belgique, l'Italie écrase la Turquie !

·10·Sport
Drame en Ligue des Nations : Olise fait tomber la Belgique, l'Italie écrase la Turquie !

La 2e journée de l'UEFA Nations League s'est achevée avec des chocs au sommet et des résultats surprenants. Dans le groupe 1 de la Ligue A, l'équipe de France a arraché une victoire précieuse 1-0 sur le terrain de la Belgique grâce à un but tardif de Michael Olise, entré en jeu à la 88e minute, portant son total à 6 points.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Italie a surclassé la Turquie à Bursa en s'imposant 4-1. En Ligue B, la soirée a été prolifique : la Suède a pris seule la tête en battant la Pologne 3-1, tandis que la Bosnie-Herzégovine a remporté un match spectaculaire 4-2 en Roumanie ; le duel entre la Hongrie et l'Irlande du Nord s'est soldé par un score nul et vierge (0-0).

« Le but d'Olise à la 88e, le récital italien et un drame à 6 buts » : les 5 points clés de la 2e journée

Faits marquants des rencontres disputées dans la soirée du 28 septembre :

  • La victoire française dans les derniers instants : Entré en jeu à la 77e minute lors du match tendu contre la Belgique, Michael Olise a inscrit le seul but de la victoire à la 88e minute ;

  • La masterclass italienne à Bursa : La « Squadra Azzurra » a triomphé 4-1 sur le sol turc grâce aux réalisations de Bastoni, Frattesi, Kayode et F. Esposito ;

  • La Suède bat la Pologne et prend la tête : Les buts de Nygren, Ayari et Gyökeres ont offert aux Suédois une victoire convaincante 3-1 et 6 points au classement ;

  • 4 buts bosniens en Roumanie : Malgré le déplacement, les Bosniaques ont puni la défense roumaine à quatre reprises pour sécuriser 3 points cruciaux (4-2) ;

  • Silence radio dans le groupe 2 de la Ligue B : Après le 0-0 entre la Géorgie et l'Ukraine, les sélections d'Irlande du Nord et de Hongrie n'ont pas non plus trouvé le chemin des filets.

UEFA Nations League : Analyse des affiches de la 2e journée

Tableau des scores officiels et statistiques clés :

Ligue et groupe

Équipes

Score final

Buteurs

Tournant du match

Ligue A, Groupe 1

Belgique — France

0:1

Olise (88)

Changement décisif à la 77e et but en fin de match

Ligue A, Groupe 1

Turquie — Italie

1:4

Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode (27), F. Esposito (50)

L'Italie plie le match avec 3 buts dès la première mi-temps

Ligue B, Groupe 4

Suède — Pologne

3:1

Nygren (8), Ayari (63), Gyökeres (72) — Szymanski (43)

Domination totale du trio offensif suédois mené par Gyökeres

Ligue B, Groupe 4

Roumanie — Bosnie

2:4

Birligea (28), Cicaldau (62) — Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55)

Un festival offensif spectaculaire avec 6 buts

Ligue B, Groupe 2

Irlande du Nord — Hongrie

0:0

Défense solide et manque de réalisme

Analyse tactique : Pourquoi les grands misent-ils sur la nouvelle génération ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux :

  • « La force inestimable du banc français » : L'équipe de Didier Deschamps a longtemps buté sur la défense disciplinée de la Belgique ; mais la profondeur de banc et l'entrée de jeunes talents comme Olise et Cherki ont fait basculer la rencontre — preuve de la capacité de la France à gagner par le talent individuel même dans les matchs fermés ;

  • Le chef-d'œuvre tactique de l'Italie à Bursa : L'Italie de Luciano Spalletti a fait preuve d'un sang-froid total dans l'ambiance bouillante turque ; l'apport offensif des latéraux (buts de Kayode et Bastoni) et le pressing haut ont démantelé le plan défensif turc en 30 minutes ;

  • La course effrénée en Ligue B : La Suède, portée par la forme étincelante de Viktor Gyökeres, avance sereinement vers la Ligue A ; la victoire bosnienne en Roumanie promet une lutte acharnée jusqu'au bout.

Selon vous, l'Italie a-t-elle prouvé son retour au sommet avec cette victoire, ou la défense turque a-t-elle trop fauté ? L'héroïsme d'Olise suffit-il à lui garantir une place de titulaire chez les Bleus ? Partagez vos avis en commentaires !

UEFA Nations LeagueMichael OliseFrance Belgique 1-0Italie Turquie 4-1Football
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Sensation» en Ligue des nations : l'Allemagne battue, le Portugal gagne sans Ronaldo«Sensation» en Ligue des nations : l'Allemagne battue, le Portugal gagne sans RonaldoHier 06:20La Belgique atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, mais Rudi Garcia s'en vaLa Belgique atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, mais Rudi Garcia s'en va20 juillet 21:30Ligue des Nations : La France démarre par une victoire, l'Italie s'incline face à la BelgiqueLigue des Nations : La France démarre par une victoire, l'Italie s'incline face à la Belgique26 septembre 06:55Michael Olise veut le Real Madrid : la question à 200 millions d'eurosMichael Olise veut le Real Madrid : la question à 200 millions d'euros15 juillet 23:53Claude Makélélé a recommandé le transfert de Michael Olise au président du Real MadridClaude Makélélé a recommandé le transfert de Michael Olise au président du Real Madrid14 juillet 14:10Willy Sagnol : « Si Michael Olise ne remporte pas le Ballon d'Or, c'est que quelque chose ne va pas dans le football »Willy Sagnol : « Si Michael Olise ne remporte pas le Ballon d'Or, c'est que quelque chose ne va pas dans le football »1 juillet 15:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City