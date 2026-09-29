Drame en Ligue des Nations : Olise fait tomber la Belgique, l'Italie écrase la Turquie !

La 2e journée de l'UEFA Nations League s'est achevée avec des chocs au sommet et des résultats surprenants. Dans le groupe 1 de la Ligue A, l'équipe de France a arraché une victoire précieuse 1-0 sur le terrain de la Belgique grâce à un but tardif de Michael Olise, entré en jeu à la 88e minute, portant son total à 6 points.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Italie a surclassé la Turquie à Bursa en s'imposant 4-1. En Ligue B, la soirée a été prolifique : la Suède a pris seule la tête en battant la Pologne 3-1, tandis que la Bosnie-Herzégovine a remporté un match spectaculaire 4-2 en Roumanie ; le duel entre la Hongrie et l'Irlande du Nord s'est soldé par un score nul et vierge (0-0).

« Le but d'Olise à la 88e, le récital italien et un drame à 6 buts » : les 5 points clés de la 2e journée

Faits marquants des rencontres disputées dans la soirée du 28 septembre :

La victoire française dans les derniers instants : Entré en jeu à la 77e minute lors du match tendu contre la Belgique, Michael Olise a inscrit le seul but de la victoire à la 88e minute ;

La masterclass italienne à Bursa : La « Squadra Azzurra » a triomphé 4-1 sur le sol turc grâce aux réalisations de Bastoni, Frattesi, Kayode et F. Esposito ;

La Suède bat la Pologne et prend la tête : Les buts de Nygren, Ayari et Gyökeres ont offert aux Suédois une victoire convaincante 3-1 et 6 points au classement ;

4 buts bosniens en Roumanie : Malgré le déplacement, les Bosniaques ont puni la défense roumaine à quatre reprises pour sécuriser 3 points cruciaux (4-2) ;

Silence radio dans le groupe 2 de la Ligue B : Après le 0-0 entre la Géorgie et l'Ukraine, les sélections d'Irlande du Nord et de Hongrie n'ont pas non plus trouvé le chemin des filets.

UEFA Nations League : Analyse des affiches de la 2e journée

Tableau des scores officiels et statistiques clés :

Ligue et groupe Équipes Score final Buteurs Tournant du match Ligue A, Groupe 1 Belgique — France 0:1 Olise (88) Changement décisif à la 77e et but en fin de match Ligue A, Groupe 1 Turquie — Italie 1:4 Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode (27), F. Esposito (50) L'Italie plie le match avec 3 buts dès la première mi-temps Ligue B, Groupe 4 Suède — Pologne 3:1 Nygren (8), Ayari (63), Gyökeres (72) — Szymanski (43) Domination totale du trio offensif suédois mené par Gyökeres Ligue B, Groupe 4 Roumanie — Bosnie 2:4 Birligea (28), Cicaldau (62) — Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55) Un festival offensif spectaculaire avec 6 buts Ligue B, Groupe 2 Irlande du Nord — Hongrie 0:0 — Défense solide et manque de réalisme

Analyse tactique : Pourquoi les grands misent-ils sur la nouvelle génération ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux :

« La force inestimable du banc français » : L'équipe de Didier Deschamps a longtemps buté sur la défense disciplinée de la Belgique ; mais la profondeur de banc et l'entrée de jeunes talents comme Olise et Cherki ont fait basculer la rencontre — preuve de la capacité de la France à gagner par le talent individuel même dans les matchs fermés ;

Le chef-d'œuvre tactique de l'Italie à Bursa : L'Italie de Luciano Spalletti a fait preuve d'un sang-froid total dans l'ambiance bouillante turque ; l'apport offensif des latéraux (buts de Kayode et Bastoni) et le pressing haut ont démantelé le plan défensif turc en 30 minutes ;

La course effrénée en Ligue B : La Suède, portée par la forme étincelante de Viktor Gyökeres, avance sereinement vers la Ligue A ; la victoire bosnienne en Roumanie promet une lutte acharnée jusqu'au bout.

Selon vous, l'Italie a-t-elle prouvé son retour au sommet avec cette victoire, ou la défense turque a-t-elle trop fauté ? L'héroïsme d'Olise suffit-il à lui garantir une place de titulaire chez les Bleus ? Partagez vos avis en commentaires !