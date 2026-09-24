Lamine Yamal : « Il y a très peu de joueurs qui jouent comme moi »

La star du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, a ouvertement déclaré qu'il était un prétendant légitime au Ballon d'Or grâce à son style de jeu unique et ses performances. Selon Goal.com, l'ailier de 19 ans a souligné qu'il y a très peu de joueurs dans le football européen capables d'offrir un tel spectacle aux fans, tout en évoquant ses ambitions personnelles et ses immenses succès cette saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors que la trêve internationale se poursuit, les discussions autour de la plus prestigieuse distinction individuelle mondiale entrent dans une phase intense. Après une saison exceptionnelle, Yamal s'est imposé parmi les favoris. La saison dernière, il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec les Catalans, et a également célébré le titre de champion d'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne.

Un style unique et une philosophie de jeu totalement différente

Dans une interview accordée à la chaîne TVE, le jeune prodige a évoqué sa place dans le monde du football. Selon lui, dans le football moderne, rares sont les joueurs qui parviennent à émerveiller les fans et à leur procurer du plaisir sur le terrain. Yamal a noté que c'est précisément pour cette raison que Neymar était son idole durant son enfance, et que le Ballon d'Or consiste en réalité à divertir les supporters tout en ayant une longueur d'avance sur les autres.

L'un des facteurs soutenant cette prétention est ses statistiques sur le terrain. Auteur de 24 buts et 18 passes décisives avec Barcelone la saison dernière, le joueur poursuit sur sa lancée cette saison. Dès ses huit premiers matchs de la saison actuelle, il a été impliqué dans 14 buts, marquant 8 fois et délivrant 6 passes décisives.

Réponse aux critiques et la scène londonienne

Yamal a également réagi aux critiques visant Kylian Mbappé et lui-même pour avoir exprimé ouvertement leur désir de remporter le Ballon d'Or. Le jeune joueur a affirmé qu'il ne cache pas ses pensées et ne regrette en rien ses déclarations. Selon lui, si les joueurs ne parlaient pas ouvertement de leurs ambitions, les gens se demanderaient pourquoi.

Le processus de vote pour ce prestigieux trophée doit se terminer le lundi 28 septembre. Par conséquent, Yamal et ses coéquipiers ont une opportunité cruciale de laisser une dernière impression au jury. Le choc de la Ligue des Nations contre l'Angleterre, samedi soir au stade de Wembley, est attendu comme un test décisif pour le joueur.