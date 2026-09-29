Sarina Wiegman opère des changements majeurs dans l'équipe d'Angleterre

La sélectionneuse de l'équipe d'Angleterre féminine, Sarina Wiegman, a procédé à des changements radicaux dans son effectif avant le match crucial de qualification pour la Coupe du Monde contre la Grèce. Chloe Kelly et Ella Toone, figures emblématiques de ces dernières années, ont été écartées du groupe principal. Selon Goal.com, les championnes d'Europe, qui n'ont pas réussi à obtenir une qualification directe après une lourde défaite contre l'Espagne en phase de groupes, devaient renouveler leur effectif avant les échéances décisives d'octobre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Chloe Kelly et Ella Toone étaient devenues des piliers de l'Angleterre depuis le sacre à l'Euro 2022. Cependant, depuis le début de la saison, Kelly n'a disputé qu'un seul des cinq premiers matchs avec Arsenal. Quant à Ella Toone, son temps de jeu réduit avec Manchester United, après avoir débuté plusieurs rencontres sur le banc, expliquerait cette décision. Malgré cela, Toone avait montré des signes de retour en forme avec des buts et des passes décisives lors de ses récentes apparitions.

Une chance pour les jeunes talents

Dans un contexte de concurrence accrue, la sélectionneuse a convoqué pour la première fois Lexi Potter, la talentueuse milieu de terrain de 20 ans de Chelsea. La régularité de Potter avec le club londonien depuis le début de la saison n'est pas passée inaperçue. Par ailleurs, Erika Parkinson, qui évolue au North Carolina Courage aux États-Unis, fait son retour en sélection. Les performances convaincantes des jeunes joueuses ont poussé des cadres de l'attaque et du milieu de terrain vers la sortie.

La défense subit également des remaniements. Des joueuses comme Lotte Wubben-Moy et Taylor Hinds, en manque de temps de jeu à Arsenal, ne figurent pas dans cette liste. En revanche, Niamh Charles, revenue sur les terrains avec Manchester City après une blessure, et la défenseure centrale de Liverpool, Grace Fisk, ont été appelées. Aggie Beever-Jones, gênée par des pépins physiques ces dernières semaines, est absente cette fois-ci.

Changements chez les gardiennes

Des changements forcés ont également eu lieu au poste de gardienne. Ellie Roebuck, opérée de l'épaule cet été, n'a pas encore joué cette saison. Elle est remplacée par Khiara Keating, qui a rejoint Liverpool cet été et bénéficie d'un temps de jeu régulier. La sélection comprend également les joueuses suivantes :

Gardiennes : Hannah Hampton, Khiara Keating, Anna Moorhouse

Défenseures : Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Grace Fisk, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Leah Williamson

L'Angleterre affrontera la Grèce en octobre lors d'un match décisif pour la qualification au Mondial au Brésil. L'équipe remaniée de Sarina Wiegman tentera de réussir ce test crucial et d'atteindre ses objectifs.