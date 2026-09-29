Test d'un capteur externe de 1 pouce pour le Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei a présenté le fonctionnement d'un module de caméra externe unique conçu pour le Huawei Mate 90 Pro Max, l'un de ses futurs fleurons. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil n'est pas une simple lentille additionnelle, mais un système de prise de vue autonome complet qui propulse les capacités du smartphone vers un tout nouveau niveau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau module externe est doté d'un grand capteur de 1 pouce, conçu pour garantir une qualité d'image de niveau professionnel. Cette approche permet de contourner les limitations traditionnelles de la photographie mobile en combinant les fonctions d'un appareil photo compact avec celles d'un smartphone avancé.

Capacités et caractéristiques techniques

Le système optique du dispositif externe est également remarquable. Le module est équipé d'un objectif couvrant une distance focale étendue de 24–240 mm. De plus, le système offre un zoom optique 10x et un zoom numérique 100x, permettant de capturer des objets éloignés avec une grande précision.

La particularité principale est que ce module n'utilise pas les caméras internes du smartphone. Le Huawei Mate 90 Pro Max sert ici uniquement de mécanisme de fixation, d'écran, de système d'exploitation et de plateforme de calcul.

Contrôle et perspectives d'avenir

Le processus de contrôle du module s'effectue directement via l'écran du smartphone et son application caméra native. Cela offre à l'utilisateur la commodité de travailler avec un équipement professionnel via une interface familière, sans réglages complexes supplémentaires.

Les experts soulignent que la différence majeure entre ce dispositif et les téléobjectifs traditionnels réside dans son autonomie complète. L'ensemble, du capteur à l'objectif, fonctionne comme un système photo indépendant. Théoriquement, une telle caméra pourrait être adaptée à d'autres types de smartphones disposant d'une fixation et d'une interface de connexion appropriées.

Selon les dernières informations concernant la présentation de l'entreprise, le lancement officiel des smartphones de la série Huawei Mate 90 est prévu pour le 1er octobre à 10h00, heure de Pékin. Les ventes des nouveaux appareils débuteront officiellement le même jour à 12h08.