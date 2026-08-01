Chelsea condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour infractions financières

Le club anglais de Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling pour des infractions financières historiques commises entre 2009 et 2022 lors de paiements à des agents. Selon Goal.com, l'Association anglaise de football (FA) a examiné à l'encontre de l'équipe une interdiction de transfert avec sursis et un retrait de points dans cette affaire, rapporte Goal.com rapporte .

Il est apparu que ces infractions remontent à l'ère de l'ancien propriétaire du club, Roman Abramovich. La nouvelle direction de l'équipe, menée par Todd Boehly et Clearlake Capital, a elle-même révélé que des paiements non divulgués de 47 millions de livres sterling avaient été versés à des agents non enregistrés entre 2011 et 2018.

Décision de la commission indépendante et interdiction de transfert

À l'issue des enquêtes menées par la FA, un total de 74 infractions aux règles a été identifié. La sanction initiale prévoyant un retrait de six points avec sursis a été annulée après appel. Le club a également écopé d'une interdiction de recrutement avec sursis valable pour deux mercatos.

La commission de régulation indépendante a souligné que la direction de Chelsea avait signalé cette affaire de sa propre initiative. Selon les conclusions de la commission, si le club n'avait pas lui-même porté cette situation à l'attention de la FA, il aurait été peu probable que ces infractions soient découvertes.

Destination de l'amende financière et réaction du club

Il a été décidé que les fonds de l'amende financière de 10 millions de livres sterling seraient redistribués par l'Association anglaise de football pour soutenir le football de base (grassroots football) dans le pays. La FA a déclaré que cette décision constituait une punition appropriée pour prévenir des actes similaires et préserver l'intégrité du jeu.

La direction de Chelsea a publié un communiqué officiel à l'issue de cette enquête. Il y est souligné que le processus de la FA est terminé et qu'il met un terme à toutes les procédures réglementaires à l'encontre du club. Le club a également remercié l'UEFA, la Premier League et la FA pour leur coopération.

Pour rappel, Roman Abramovich avait été sanctionné par le gouvernement britannique en mars 2022. Depuis lors, les 2,5 milliards de livres sterling provenant de la vente du club de Chelsea restent bloqués sur des comptes bancaires britanniques en raison de désaccords sur la répartition des fonds d'aide humanitaire. Cette affaire de paiements aux agents met un terme à toutes les enquêtes liées à l'héritage de l'ancienne direction.