Chelsea condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour infractions financières

·1·Sport
Chelsea condamné à une amende de 10 millions de livres sterling pour infractions financières

Le club anglais de Chelsea a écopé d'une amende de 10 millions de livres sterling pour des infractions financières historiques commises entre 2009 et 2022 lors de paiements à des agents. Selon Goal.com, l'Association anglaise de football (FA) a examiné à l'encontre de l'équipe une interdiction de transfert avec sursis et un retrait de points dans cette affaire, rapporte Goal.com rapporte .

Il est apparu que ces infractions remontent à l'ère de l'ancien propriétaire du club, Roman Abramovich. La nouvelle direction de l'équipe, menée par Todd Boehly et Clearlake Capital, a elle-même révélé que des paiements non divulgués de 47 millions de livres sterling avaient été versés à des agents non enregistrés entre 2011 et 2018.

Décision de la commission indépendante et interdiction de transfert

À l'issue des enquêtes menées par la FA, un total de 74 infractions aux règles a été identifié. La sanction initiale prévoyant un retrait de six points avec sursis a été annulée après appel. Le club a également écopé d'une interdiction de recrutement avec sursis valable pour deux mercatos.

La commission de régulation indépendante a souligné que la direction de Chelsea avait signalé cette affaire de sa propre initiative. Selon les conclusions de la commission, si le club n'avait pas lui-même porté cette situation à l'attention de la FA, il aurait été peu probable que ces infractions soient découvertes.

Destination de l'amende financière et réaction du club

Il a été décidé que les fonds de l'amende financière de 10 millions de livres sterling seraient redistribués par l'Association anglaise de football pour soutenir le football de base (grassroots football) dans le pays. La FA a déclaré que cette décision constituait une punition appropriée pour prévenir des actes similaires et préserver l'intégrité du jeu.

La direction de Chelsea a publié un communiqué officiel à l'issue de cette enquête. Il y est souligné que le processus de la FA est terminé et qu'il met un terme à toutes les procédures réglementaires à l'encontre du club. Le club a également remercié l'UEFA, la Premier League et la FA pour leur coopération.

Pour rappel, Roman Abramovich avait été sanctionné par le gouvernement britannique en mars 2022. Depuis lors, les 2,5 milliards de livres sterling provenant de la vente du club de Chelsea restent bloqués sur des comptes bancaires britanniques en raison de désaccords sur la répartition des fonds d'aide humanitaire. Cette affaire de paiements aux agents met un terme à toutes les enquêtes liées à l'héritage de l'ancienne direction.

ChelseaPremier LeagueFootballTransfertsFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La FIFA abandonne son projet controversé d'un milliard de dollars : Infantino contraint de reculerLa FIFA abandonne son projet controversé d'un milliard de dollars : Infantino contraint de reculerAujourd'hui, 11:41L'Inter formule une offre de 30 millions de livres pour Curtis JonesL'Inter formule une offre de 30 millions de livres pour Curtis JonesAujourd'hui, 11:38Infantino captivé au Maroc : « La Coupe du monde 2030 sera la plus belle de l'histoire »Infantino captivé au Maroc : « La Coupe du monde 2030 sera la plus belle de l'histoire »Aujourd'hui, 09:51Le Barça chute en Angleterre et s'incline face à BirminghamLe Barça chute en Angleterre et s'incline face à BirminghamAujourd'hui, 09:41Trump nie les plans retentissants dans le monde du football : la famille Kushner derrière les milliards de la FIFA ?Trump nie les plans retentissants dans le monde du football : la famille Kushner derrière les milliards de la FIFA ?Aujourd'hui, 07:31Séisme dans le football : Le Mondial 2030 menacé d'annulation, l'UEFA contre InfantinoSéisme dans le football : Le Mondial 2030 menacé d'annulation, l'UEFA contre InfantinoAujourd'hui, 07:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché