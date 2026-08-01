5 milliards de soum alloués au FC Bunyodkor : que va-t-il se passer maintenant ?

Confronté à de graves difficultés financières, le club tachkentois de Bunyodkor a reçu une aide pratique de l'État d'un montant de 5 milliards de soum. Le club a indiqué que ces fonds serviront à poursuivre sa participation en Super League et à préparer les prochains matches conformément au calendrier établi.

Cependant, cette aide ne constitue pas une solution définitive. La question principale est désormais de savoir si les fonds alloués permettront de sortir le club de sa crise à court terme ou si un système de financement durable sera également mis en place pour Bunyodkor.

Le club a adressé un appel officiel aux supporters

Le service de presse de Bunyodkor a publié une déclaration spéciale afin de rassurer les supporters inquiets face à cette situation difficile.

Il y est indiqué que 5 milliards de soum ont été alloués au club le 30 juillet.

« Notre gouvernement a commencé à apporter une aide concrète à notre club. Bunyodkor continue de se préparer aux prochains matches de la Super League selon le plan prévu », peut-on lire dans le communiqué.

La direction du club a exprimé sa gratitude au chef de l'État et aux responsables gouvernementaux pour le soutien apporté.

Des remerciements ont également été adressés aux supporters, journalistes, blogueurs et équipes de football qui ont soutenu l'équipe dans cette situation complexe.

Parmi les équipes mentionnées individuellement par le club figurent :

Pakhtakor ;

Surkhan ;

Bukhara ;

Navbahor ;

Lokomotiv ;

Olimpik Mobiuz.

Sur la base de quelle décision ces fonds ont-ils été alloués ?

Selon les informations du club, cette aide financière a été allouée sur la base du décret présidentiel n° PQ-107 du 24 mars 2026.

Ce décret vise à assurer la stabilité financière des organisations du secteur sportif, à introduire des sources de financement alternatives et à attirer des investissements privés ainsi que des entrepreneurs dans les clubs de football professionnel. Le document prévoit la création d'un Fonds de soutien aux initiatives sportives sous l'égide du ministère des Sports.

Un autre axe important du décret consiste non seulement à maintenir les clubs de football dans la dépendance exclusive de l'État ou des sponsors, mais aussi à y introduire la gouvernance d'entreprise et à commercialiser leurs activités. Un mécanisme est également prévu pour confier la gestion de confiance des clubs aux entrepreneurs finançant au moins 20 % des dépenses annuelles.

À quoi ces 5 milliards de soum pourraient-ils servir ?

Le club n'a pas encore fourni de répartition détaillée des fonds alloués.

Cependant, dans le fonctionnement quotidien d'un club de football, l'argent est généralement nécessaire pour les postes suivants :

les paiements dus aux joueurs et aux entraîneurs ;

les frais de déplacement et d'hôtel ;

l'organisation du processus d'entraînement ;

les services liés au stade et au centre d'entraînement ;

le suivi médical et la récupération ;

les activités des équipes de jeunes ;

les frais d'organisation liés à la participation aux compétitions.

Les 5 milliards de soum peuvent aider le club à honorer ses obligations les plus urgentes. Toutefois, la durée pendant laquelle cette somme suffira dépend de son utilisation et du volume global des dettes du club.

La publication transparente des axes d'utilisation des fonds renforcerait la confiance des supporters et du public.

Commentaire important concernant le match contre le Qizilqum

Le texte initial fourni indiquait qu'en raison de problèmes financiers, Bunyodkor ne s'était pas rendu au match de la 15e journée de Super League contre le Qizilqum et avait écopé d'une défaite sur tapis vert.

Cependant, les calendriers officiels indiquent que la rencontre Qizilqum - Bunyodkor doit se dérouler le 2 août 2026. Par conséquent, l'information concernant la défaite technique doit encore être confirmée par une décision officielle distincte de l'organisateur de la compétition.

Si la Ligue de football professionnel annonce une décision définitive ou un changement de calendrier, la situation sera clarifiée.

Cette aide sauvera-t-elle complètement le club ?

L'aide de l'État a offert une opportunité importante à Bunyodkor de poursuivre sa préparation pour les matches à venir. Néanmoins, un soutien financier ponctuel ne garantit pas la stabilité financière du club à long terme.

Pour une activité durable, le club a besoin de :

Sponsors réguliers et fiables ; Rapports financiers transparents ; Investisseurs privés ; Revenus issus de la billetterie et des produits dérivés du club ; Système de formation et de vente de joueurs ; Partenariats marketing et commerciaux.

Bunyodkor possède un grand stade, une académie de football, une histoire et une marque reconnue. Mais tant que ces atouts ne seront pas transformés en un système commercial et de gestion efficace, les problèmes financiers risquent de se reproduire.

Pourquoi le destin de Bunyodkor est-il important ?

Bunyodkor a été autrefois l'un des clubs les plus forts et les plus célèbres d'Ouzbékistan. L'équipe a lutté pour le titre national, a participé à des compétitions asiatiques et a formé de nombreux joueurs talentueux.

C'est pourquoi la crise financière au sein du club ne relève pas seulement des problèmes internes d'une seule équipe. Elle en Ouzbékistan, a également mis en lumière des questions plus larges concernant le système de financement et de gestion des clubs de football professionnel.

Sauver le club est important, mais le plus important est de veiller à ce qu'il ne se retrouve pas dans la même situation d'ici quelques mois.

Conclusion principale

Les 5 milliards de soum alloués à Bunyodkor ont représenté un soutien crucial pour l'équipe en cette période difficile. Le club a annoncé qu'il continuait à se préparer pour les prochains matches et qu'il avait entamé la stabilisation de ses activités.

Cependant, ces fonds ne doivent pas se limiter à une atténuation temporaire de la crise. La direction du club fait désormais face à la mission d'utiliser l'argent de manière transparente et efficace, d'attirer des investissements privés et de créer un système de gestion moderne générant des revenus.

Ce n'est pas une aide ponctuelle, mais bien un système financier indépendant et à long terme qui sauvera Bunyodkor.