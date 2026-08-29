Changement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partis

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Changement inattendu au Bunyodkor : trois Italiens sont partis

Un changement majeur a eu lieu dans le staff technique du club de Bunyodkor, basé à Tachkent. Trois spécialistes italiens qui assistaient l'entraîneur principal Ilyos Zeytullayev ont quitté le club.

Leur départ est l'un des changements les plus marquants de la saison pour l'équipe. Alors, qui a quitté Bunyodkor et à quoi ressemblera désormais le staff technique ?

Trois spécialistes italiens sont partis

Selon les informations de l'insider Abdulaziz Iskandarov, les spécialistes suivants, qui assistaient Ilyos Zeytullayev à Bunyodkor, ont fait leurs adieux au club :

  • Andres Mauro;

  • Alessandro Spinolo;

  • Marco Nicodemo.

Tous trois sont des spécialistes italiens qui travaillaient au sein du staff technique de Zeytullayev.

Trois entraîneurs italiens qui assistaient Ilyos Zeytullayev à Bunyodkor ont quitté le club.

Changement dans le staff de Zeytullayev

La collaboration avec des spécialistes italiens était l'un des aspects importants du travail d'Ilyos Zeytullayev à Bunyodkor.

Désormais, la composition du staff technique devrait changer. Le départ simultané de trois spécialistes pourrait également affecter le processus d'entraînement et la répartition des tâches internes de l'équipe.

Cependant, les raisons de leur départ du club n'ont pas encore été officiellement communiquées.

La question principale est maintenant : qui prendra leur place ?

Pour Bunyodkor, la question la plus intéressante est de savoir si de nouveaux spécialistes seront recrutés pour les postes vacants ou si une redistribution sera effectuée au sein du staff technique actuel ?

Il n'y a pas encore d'informations officielles à ce sujet.

C'est pourquoi les prochaines décisions du club suscitent un intérêt particulier.

Une nouvelle étape pourrait commencer à Bunyodkor

Le départ de trois entraîneurs italiens restera-t-il un simple changement de personnel ou sera-t-il le début de réformes plus larges dans le staff technique de l'équipe ? C'est encore inconnu.

Mais une chose est sûre : Le staff technique autour d'Ilyos Zeytullayev à Bunyodkor n'est plus le même.

Les prochaines décisions du club pourraient clarifier les véritables raisons de ces changements et les plans de l'équipe pour la saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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