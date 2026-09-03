Nouvelle ère au Bunyodkor : Ivan Bošković nommé entraîneur principal

Un changement majeur de direction a eu lieu au sein du club de Bunyodkor à Tachkent. Après avoir fait ses adieux au staff technique qui dirigeait l'équipe lors de la première moitié de saison, la direction du club a confié les rênes à l'entraîneur monténégrin Ivan Bošković. Âgé de 44 ans, le technicien, qui avait débuté sa carrière d'entraîneur sous la bannière des « Hirondelles », dirigera l'équipe pour le reste de la saison.

Retour aux sources et préparation immédiate

Pour Ivan Bošković, Bunyodkor n'est pas un club inconnu :

Souvenirs des premiers pas : Le technicien monténégrin a commencé sa carrière d'entraîneur au sein de la structure de Bunyodkor ; il connaît parfaitement l'environnement interne du club, ses traditions et le potentiel des jeunes issus de l'académie ;

Une mission complexe : Il a pour mission de restructurer le jeu de l'équipe lors de la seconde moitié de saison, d'accumuler des points et de faire remonter les « Hirondelles » au classement, loin des zones dangereuses ;

Premier test contre Surkhon : Afin de ne pas perdre de temps, l'équipe dirigée par Bošković a déjà entamé la préparation pour le match Bunyodkor - Surkhon, comptant pour la 20e journée de la Superliga.

Adieux au staff italien : Zeytullayev et ses adjoints s'en vont

Cette nouvelle nomination fait suite à la démission du précédent staff technique :

Une décision prise d'un commun accord : Le célèbre technicien ouzbek qui dirigeait l'équipe, Ilyos Zeytullayev, a quitté son poste de son plein gré et d'un commun accord avec le club ;

Départ des entraîneurs étrangers : Outre Zeytullayev, ses adjoints étrangers — Alessandro Spinoglio, Andres Moauro et Marco Nicodemo — ont également fait leurs adieux à Bunyodkor. La direction du club a préféré abandonner le modèle d'entraînement italien pour choisir un spécialiste mieux adapté au championnat local et à la structure du club.

Alors que la saison de Bunyodkor est difficile, l'arrivée de Bošković devrait apporter un nouvel élan et de la stabilité à l'équipe.

Selon vous, Ivan Bošković pourra-t-il sortir Bunyodkor de cette situation délicate au classement ? Le départ d'Ilyos Zeytullayev et de ses adjoints étrangers était-il la bonne décision pour le club ? Quel résultat attendez-vous pour les débuts du nouvel entraîneur contre Surkhon ? Laissez vos avis en commentaires !