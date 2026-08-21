Jasurbek Jaysunov remporte la médaille d’or à la Coupe du président d’Asie

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Jasurbek Jaysunov remporte la médaille d’or à la Coupe du président d’Asie

La deuxième journée de la compétition internationale de taekwondo WT « World Taekwondo President’s Cup — Asia », organisée à Lahore, au Pakistan, s’est déroulée avec succès pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Selon le service de presse du Comité olympique national, le programme intense du 19 août a permis à notre équipe de décrocher une médaille d’or et une médaille d’argent supplémentaires.

Or et argent : les héros de la deuxième journée

Notre taekwondoïste expérimenté Jasurbek Jaysunov a vaincu successivement tous ses adversaires dans la catégorie des moins de 80 kg et s’est adjugé le premier prix de la compétition, la médaille d’or. Chez les femmes, Ozoda Sobirjonova, qui représentait l’Ouzbékistan dans la catégorie des moins de 67 kg, a atteint la finale et remporté la médaille d’argent.

« World Taekwondo President’s Cup — Asia » : résultats du 2e jour

Catégorie de poids

Athlète (Ouzbékistan)

Résultat obtenu

-80 kg

Jasurbek Jaysunov

Médaille d’or (champion du tournoi)

-67 kg

Ozoda Sobirjonova

Médaille d’argent (finaliste)

Résultat du 1er jour

Membres de l’équipe nationale

4 médailles avaient été remportées

Total après 2 jours

Délégation ouzbèke

6 médailles (1 en or, le cercle des médaillés s’élargit)

Une victoire précieuse pour le classement olympique

Dans cette prestigieuse compétition de catégorie G-3, la Coupe du président d’Asie, le titre de Jasurbek Jaysunov et la médaille d’argent d’Ozoda Sobirjonova ont offert à nos athlètes de précieux points aux classements mondial et olympique. Rappelons que les représentants de l’Ouzbékistan avaient également remporté 4 médailles lors de la première journée de la compétition.

Selon vous, Jasurbek Jaysunov et les autres membres de notre équipe nationale sont-ils pleinement prêts à afficher la même régularité et à décrocher l’or lors des prochaines compétitions prestigieuses ?

Laissez vos opinions et vos vœux sincères dans les commentaires, et partagez immédiatement cette bonne nouvelle avec les passionnés de notre sport national !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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