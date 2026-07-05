CDM 2026 : pronostics précis pour les deux huitièmes de finale d'aujourd'hui

Nos 11 derniers pronostics pour les matchs à élimination directe du 1er au 4 juillet se sont révélés exacts. L'attention se porte désormais sur les rencontres du 6 juillet : Brésil — Norvège et Mexique — Angleterre.

Il n'y a aucune garantie absolue au football. Un carton rouge, un penalty ou une décision de la VAR peuvent bouleverser tout le scénario. Cependant, compte tenu de l'état actuel et du style de jeu des équipes, notre choix pour aujourd'hui est fait.

Brésil — Norvège : un match riche en buts est attendu

Le Brésil a battu le Japon avec difficulté au tour précédent. La Norvège s'est également qualifiée pour la phase suivante grâce à un but tardif d'Erling Haaland contre la Côte d'Ivoire.

Le Brésil se montre de plus en plus confiant en attaque tout au long du tournoi. L'équipe a cadré sept tirs contre le Japon et a visé le but au moins cinq fois lors de chaque match de groupe. La défense norvégienne n'a encore réalisé aucun clean sheet lors de ce Mondial.

En revanche, la Norvège ne doit pas être sous-estimée. Les Scandinaves marquent en moyenne 2,5 buts sur quatre matchs. Haaland, Antonio Nusa et Alexander Sørloth sont capables d'exercer une pression sérieuse sur la défense brésilienne. Dans tous les matchs de la Norvège durant le tournoi, les deux équipes ont marqué.

On s'attend à ce que le Brésil contrôle davantage le ballon, tandis que la Norvège s'appuiera sur des contre-attaques rapides et des transmissions aériennes. Haaland pourrait trouver une opportunité, mais l'avantage en termes de profondeur d'effectif et de talent individuel est pour les Brésiliens.

Pronostic principal : Le Brésil se qualifie pour les quarts de finale.

Score probable : Brésil — Norvège 2:1.

Mexique — Angleterre : un seul but pourrait décider du sort

C'est sans doute le match le plus difficile à pronostiquer de la soirée. Le Mexique a remporté ses quatre matchs de compétition, marquant huit buts sans en encaisser un seul. Au dernier tour, les hôtes ont battu l'Équateur 2:0.

L'Angleterre, quant à elle, a remporté la victoire 2:1 contre la RD Congo grâce aux buts de Harry Kane après avoir été menée au score. Les Anglais créent beaucoup d'occasions lors de ce Mondial, mais ne sont pas toujours constants dans la finition.

Le Mexique, avec la pression des supporters à domicile et sa défense organisée, posera un problème majeur à l'Angleterre. Par conséquent, il est logique de s'attendre à une bataille tactique prudente plutôt qu'à un football ouvert et riche en buts.

Le principal avantage de l'Angleterre réside dans le nombre de joueurs capables de faire la différence dans les moments décisifs. Une seule occasion pourrait suffire pour des joueurs comme Kane, Jude Bellingham et Bukayo Saka. Cependant, Declan Rice, Reece James et Jarell Quansah sont incertains avant la rencontre.

La défense mexicaine pourrait encore résister longtemps, mais il ne sera pas facile de stopper totalement la pression anglaise pendant 90 minutes.

Pronostic principal : L'Angleterre se qualifie pour les quarts de finale.

Score probable : Mexique — Angleterre 0:1.

Notre sélection finale

Brésil — Norvège : 2:1

Mexique — Angleterre : 0:1

Qualifiés pour les quarts : Brésil et Angleterre

Le choix le plus sûr n'est pas le score exact, mais la qualification du Brésil et de l'Angleterre pour le tour suivant. Le risque est toujours élevé avec le score exact : le ballon est rond et la VAR continue de jouer les scénaristes.