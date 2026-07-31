Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil et l'un des techniciens les plus expérimentés et titrés du monde du football, a répondu de manière vive et inattendue aux critiques entourant la « Seleção ». Accordée après l'échec précoce lors de la Coupe du Monde 2026, cette interview va sans aucun doute intensifier les débats sur la situation réelle et la stratégie future du football brésilien. En remettant en cause la philosophie footballistique du pays, « Don Carlo » a attribué le problème à un manque de personnel.

Zamin.uz a analysé les thèses les plus importantes de l'interview accordée par Ancelotti au média Globo et leur impact sur l'avenir du football brésilien.

Contrôle du ballon ou résultat ? Ancelotti critique la philosophie du « Jogo Bonito »

À l'occasion de sa première année à la tête de l'équipe du Brésil, Carlo Ancelotti a réagi clairement aux critiques concernant le style de jeu de l'équipe. Le football brésilien a toujours incarné le « beau jeu offensif » (Jogo Bonito) et les supporters exigent la domination face à tous les adversaires. Mais Ancelotti a souligné que cette approche ne fonctionne pas toujours dans le football moderne.

Ancelotti est revenu sur les critiques essuyées par l'équipe en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège (match synonyme d'élimination, ndlr) pour avoir eu moins la possession. Selon le technicien italien, le problème ne venait pas de sa tactique, mais des caractéristiques techniques et physiques des joueurs :

« Le style de jeu de l'équipe doit correspondre aux caractéristiques des joueurs. Nous avons été critiqués parce que nous avons eu moins la possession que la Norvège. Mais les qualités de nos joueurs ne sont pas totalement adaptées à un football basé sur la possession. »

Cette déclaration constitue un défi de taille pour la direction et le public du football brésilien. En choisissant le pragmatisme, Ancelotti a ouvertement exprimé que l'équipe devait afficher un jeu capable d'obtenir des résultats plutôt que de s'en tenir à son style traditionnel.

La solution : le marché des transferts et une réforme des effectifs s'imposent

L'entraîneur a également répondu de manière précise et directe à la question de savoir ce qui manque à l'équipe pour renforcer son jeu et lutter pour les trophées. Selon lui, la solution se résume uniquement à la question des effectifs :

« S'il y a de nouveaux joueurs, en particulier un milieu de terrain de haut niveau, il sera bien sûr possible de proposer un jeu basé sur la possession du ballon. »

Par cette déclaration, Ancelotti envoie un signal direct à la direction de la CBF (Confédération Brésilienne de Football) sur la nécessité de renforcer l'entrejeu de l'équipe. L'entraîneur admet qu'avec le niveau actuel des milieux de terrain, il est difficile de rivaliser en termes de possession avec des cadors comme l'Espagne ou l'Argentine lors d'une Coupe du Monde.

Analyse de la crise de l'équipe du Brésil à la CDM 2026

Indicateur / Information Détails et Commentaires Sélectionneur Carlo Ancelotti (Italie) Ancienneté en sélection 1 an (au moment de l'interview) Résultat à la CDM 2026 Éliminé en huitièmes de finale Dernier match (de la crise) Défaite contre l'équipe de Norvège Principal problème de l'équipe (selon l'entraîneur) Les caractéristiques des joueurs ne conviennent pas au jeu de possession Proposition / Exigence de l'entraîneur Recruter des milieux de terrain de haut niveau Vainqueur de la CDM 2026 Espagne (victoire contre l'Argentine en finale)

Conclusion et Perspectives : Qu'attend le Brésil d'ici la CDM 2030 ?

L'interview de Carlo Ancelotti accordée à Globo pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du football brésilien. L'un des géants du football mondial se voit contraint de revoir sa philosophie, ses traditions historiques et sa politique de recrutement. En technicien pragmatique, Ancelotti a évalué de manière réaliste les capacités de la « Seleção » et a posé des conditions claires aux dirigeants de la CBF.

Dans un avenir proche, on peut s'attendre à de profondes réformes dans le football brésilien : la recherche de jeunes talents en Europe et dans les clubs locaux s'intensifiera pour trouver les milieux de terrain de haut niveau réclamés par l'entraîneur. Si les dirigeants de la CBF et les supporters acceptent l'approche pragmatique d'Ancelotti et lui fournissent les ressources nécessaires, l'équipe du Brésil pourrait arborer un nouveau visage d'ici la CDM 2030 et redevenir un prétendant majeur au titre. Dans le cas contraire, persister à vouloir préserver le « Jogo Bonito » risque de perpétuer les échecs comme celui de la CDM 2026.

Partagez cette analyse footballistique importante avec vos amis et les passionnés de ballon rond ! Beaucoup doivent connaître ce nouveau tournant dans le football brésilien.

Selon vous, Carlo Ancelotti peut-il mener l'équipe du Brésil au titre mondial lors de la CDM 2030 ? Ou son style pragmatique ne convient-il pas au football brésilien ? Laissez votre avis dans les commentaires !