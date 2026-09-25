Le Brésil d'Ancelotti évite une défaite humiliante à la 90+5e minute !

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Le Brésil d'Ancelotti évite une défaite humiliante à la 90+5e minute !

Lors d'un match amical international dans le cadre de la trêve FIFA, l'équipe nationale du Brésil, dirigée par Carlo Ancelotti, a concédé un match nul laborieux et surprenant face à l'Australie. Dans cette rencontre disputée à Townsville, les « pentacampeões » ont été menés au score pendant une grande partie du match, n'évitant la défaite que grâce à un but inscrit à la 90+5e minute.

À la 68e minute, la jeune pépite australienne Nestori Irankunda a ouvert le score, mais alors que le temps additionnel touchait à sa fin, le remplaçant Ryan a rétabli l'équilibre à la 90+5e minute (1-1). La performance poussive du Brésil, qui alignait pourtant des stars mondiales comme Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick et Estêvão, a suscité de vives interrogations chez les supporters et les experts. Les deux équipes se retrouveront le 29 septembre.

« Sauvetage à la 90+5e, frappe d'Irankunda et dilemme d'Ancelotti » : les 5 points clés du match de Townsville

Les faits marquants du duel entre l'Australie et le Brésil :

  • Un but dans les derniers instants : Le Brésil a échappé à une défaite sensationnelle grâce à la frappe précise de Ryan à la 90+5e minute ;

  • Le but d'Irankunda : À la 68e minute, Nestori Irankunda a donné l'avantage aux locaux, exposant les faiblesses de la défense brésilienne ;

  • L'inefficacité du trio offensif vedette : Vinícius, Endrick et Raphinha n'ont pas réussi à tromper la vigilance des Australiens durant le temps réglementaire ;

  • La rotation complète d'Ancelotti : En seconde période, Lino, Pedro, Luiz et Ryan ont été lancés sur le terrain pour modifier tactiquement l'équipe en urgence ;

  • 29 septembre — date de la revanche : Les deux sélections s'affronteront à nouveau dans quelques jours pour un second match amical.

Détails et indicateurs du match : Australie contre Brésil

Statistiques de la rencontre à Townsville :

Indicateurs et critères

Équipe nationale d'Australie

Équipe nationale du Brésil (Ancelotti)

Score final

1-1 (Match nul sensationnel)

1-1 (Sauvetage à la 90+5e)

Buteurs

Irankunda (68')

Ryan (90+5')

Leaders offensifs

Yengi, Irankunda, Metcalfe

Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick

Moment clé du match

Ouverture du score à la 68e minute

But à la 5e minute du temps additionnel

Prochaine confrontation

Match retour le 29 septembre

Opportunité de revanche le 29 septembre

Expertise footballistique : Pourquoi le géant brésilien a-t-il souffert en Australie ?

Conclusions des commentateurs sportifs et analystes :

  • « Fatigue des stars et adaptation » : Vinícius et Raphinha, habitués aux calendriers chargés en Europe, ont eu du mal à s'adapter au long voyage et au climat de Townsville ; cela a limité leur vitesse et leur créativité dans les duels ;

  • Le bloc défensif solide de l'Australie : L'Australie a mis en place une défense de zone disciplinée au centre, ne laissant presque aucun espace aux dribbles individuels brésiliens ; le but d'Irankunda en contre-attaque rapide a révélé des problèmes structurels dans la défense brésilienne ;

  • Le match du 29 septembre — un test pour Ancelotti : Pour le second match, Carlo Ancelotti devra effectuer des changements majeurs et réorganiser sa ligne d'attaque, sous peine de voir la grogne des supporters de la « Seleção » s'intensifier.

Selon vous, le Brésil de Carlo Ancelotti pourra-t-il s'imposer lors du match retour le 29 septembre ou l'Australie créera-t-elle une nouvelle surprise ? Quelle note donnez-vous à la performance de Vinícius et Endrick ? Partagez vos avis dans les commentaires !

Carlo AncelottiÉquipe Nationale du BrésilÉquipe Nationale d'AustralieTownsvilleFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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