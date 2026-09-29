Javier Aguirre revient sur l'incident célèbre avec Anthony Gordon

Le nouvel entraîneur de Valence, Javier Aguirre, a évoqué avec humour l'incident célèbre survenu avec Anthony Gordon lors de la Coupe du Monde 2026 et a clarifié la situation. Selon Goal.com, le technicien expérimenté a admis s'être laissé emporter par l'émotion à ce moment-là, soulignant qu'il s'agissait d'une plaisanterie née de l'intensité du match. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que lors du match des huitièmes de finale du Mondial, l'équipe d'Angleterre s'était imposée sur le score de 3-2. Pendant la rencontre, les caméras avaient capturé l'entraîneur en train de crier vers l'ailier, avant que les deux ne finissent par rire. Cette séquence avait suscité de vives discussions dans le monde du football et sur les réseaux sociaux.

Match en championnat d'Espagne

Présenté aux médias comme nouvel entraîneur de Valence, Javier Aguirre a été interrogé sur ses futures retrouvailles avec le joueur, désormais sous les couleurs du FC Barcelone en Liga. L'entraîneur a répondu de manière originale, plaisantant en conférence de presse en se couvrant la bouche avec la main.

« Je ferai comme ça », a-t-il déclaré en riant. L'ancien coach de Majorque a qualifié cet événement de stupide et de pur produit de l'intensité du moment.

« C'était une chose très stupide. C'est arrivé sous la pression et la fièvre de la Coupe du Monde, ce genre de choses arrive, c'est tout », a ajouté Aguirre. Il a également précisé qu'il n'y avait aucune animosité entre eux et qu'il l'accueillerait chaleureusement.

La réaction du joueur

Anthony Gordon, transféré de Newcastle United au FC Barcelone lors du mercato estival, s'était également exprimé sur cette polémique, affirmant l'avoir prise comme une plaisanterie bienveillante. Selon l'ailier, dans le contexte d'un match intense, cela faisait simplement partie du jeu.

« Je m'en souviens. C'était juste un moment amusant. Avec toute la chaleur et la tension du match, c'est devenu une situation cocasse. Je courais simplement le long de la ligne, donc c'était presque comme un compliment de sa part », avait déclaré Gordon.

Javier Aguirre a souligné que le joueur maîtrisait bien l'espagnol et que de bons souvenirs subsistaient entre eux, ajoutant avec humour qu'il envisageait même de faire dédicacer par le joueur une belle photo immortalisant cet incident.