Lamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînement

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Lamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînement

La star du FC Barcelone et de l’équipe nationale espagnole, Lamine Yamal, a conclu ses vacances d’été par une fête animée et des célébrations originales. Le jeune attaquant, récemment devenu champion du monde, a célébré ses 19 ans en Catalogne avant de se préparer à rejoindre l’équipe dirigée par Hansi Flick. El Español a rapporté cette information. Goal.com la rapporte également.

Pour Yamal, qui a connu un succès sans précédent ces dernières années, cet été a ressemblé à un véritable rêve. Après avoir remporté le titre européen, il a également soulevé le trophée de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne. À la suite de ses triomphes sur la scène internationale, le footballeur avait bénéficié de quelques jours de repos avant la préparation de la saison.

L’ailier talentueux a passé la majeure partie de ses vacances en Colombie, où il a échangé avec les supporters locaux et profité du soleil. Toutefois, son anniversaire étant tombé pendant la phase décisive de la Coupe du monde en Amérique du Nord, il n’a pu célébrer pleinement ses 19 ans qu’après son retour en Catalogne.

Une somptueuse fête à Vilanova del Vallès

Selon El Español, la fête s’est tenue dans la luxueuse propriété Mas de Sant Llei, à Vilanova del Vallès. Habituellement réservée aux mariages exclusifs et aux événements d’entreprise privés, cette demeure a permis au joueur du Barça de se détendre avec ses amis les plus proches et ses coéquipiers.

Près de 100 invités ont été conviés à la soirée. Fait intéressant, l’événement était beaucoup plus sobre et privé que l’anniversaire des 18 ans de Yamal, organisé l’an dernier dans un style « gangster » avec plus de 200 participants. Plusieurs de ses coéquipiers du Barça étaient néanmoins présents pour célébrer ensemble ses récents succès.

Retour à l’entraînement de pré-saison

Après avoir rempli ses obligations internationales, Lamine Yamal se prépare désormais à rejoindre son club. Il devrait reprendre l’entraînement mercredi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Le jeune footballeur, qui a disputé la finale de la Coupe du monde en Amérique contre l’équipe nationale d’Argentine, faisait partie des derniers joueurs à bénéficier de vacances prolongées avant la pré-saison. Il va maintenant commencer à préparer les rencontres du championnat national et de la Ligue des champions sous la direction du staff de Hansi Flick.

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Jahongir Tursunov
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