Martin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le Danemark

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Martin Ødegaard s'exprime sur Cristiano Ronaldo avant le match contre le Danemark

Le capitaine de l'équipe nationale de Norvège, Martin Ødegaard, a partagé ses réflexions avant le match contre le Danemark dans le cadre de l'UEFA Nations League. Cette rencontre, qui se déroulera au stade Ullevaal, est importante car il s'agit du premier match à domicile de l'équipe depuis sa participation historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Le milieu de terrain d'Arsenal a confirmé qu'il était pleinement rétabli après une année difficile marquée par les blessures et qu'il était prêt pour les matchs de la Ligue A. C'est ce que rapporte Goal.com selon les informations.

Selon les informations diffusées par ixbt.com et les médias sportifs, Ødegaard, qui a participé à la conférence de presse aux côtés de l'entraîneur Ståle Solbakken, a souligné que la progression tactique de l'équipe et sa confiance en soi sont devenues ses armes principales pour rivaliser avec les autres concurrents. L'équipe nationale de Norvège vise à démontrer une fois de plus son fort caractère cette saison.

Rencontre avec Ronaldo et gratitude personnelle

Parmi les matchs à venir de la Norvège contre le Portugal, Martin Ødegaard a également évoqué la rencontre avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain, qui a fait ses débuts avec le Real Madrid en remplaçant précisément la star portugaise, a salué la carrière de Cristiano.

Selon Ødegaard, les résultats obtenus par Cristiano Ronaldo et son attitude envers le football sont tout simplement grandioses. Le milieu de terrain, qui a souligné avoir beaucoup appris de la star devenue son compatriote, n'a pas caché que jouer à nouveau contre son idole sur la scène internationale est un sentiment spécial.

Derby scandinave et attentes des supporters

Les derbys de voisinage à venir contre le Danemark et la Suède ont toujours eu une importance capitale pour la Norvège. Martin Ødegaard a souligné que gagner de tels matchs est l'une des tâches les plus importantes pour les supporters norvégiens.

Promettant de montrer un style de jeu agressif et actif contre l'adversaire au stade Ullevaal, qui sera rempli de supporters, le joueur a fait savoir que le moral de l'équipe est au beau fixe. Le premier test du groupe revêt une importance décisive non seulement pour le classement du tournoi, mais aussi pour le prestige régional.

Martin ØdegaardCristiano RonaldoUEFA Nations LeagueDanemarkNorvège
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Jahongir Tursunov
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