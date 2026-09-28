La médaille d'or de l'athlète kazakhe aux Jeux asiatiques annulée à cause de ses chaussures

La médaille d'or de l'athlète kazakhe Yasmina Tokhanbayeva aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 a été annulée suite à une réclamation concernant ses chaussures. L'athlète avait franchi la ligne d'arrivée en première position lors de l'épreuve de marche athlétique sur 42,195 kilomètres.

Tokhanbayeva avait remporté l'or le 27 septembre en terminant la course en 3 heures, 22 minutes et 20 secondes. Elle avait devancé les représentantes chinoises Dansensyuzun et Ma Li.

Cependant, après la course, une réclamation a été déposée contre le résultat de l'athlète kazakhe. Selon le Comité national olympique du Kazakhstan, la contestation portait sur la conformité des chaussures utilisées par Tokhanbayeva avec la liste des modèles approuvés par World Athletics. Par conséquent, son résultat n'avait pas été initialement inscrit au tableau officiel des médailles.

Après une enquête approfondie, le résultat de Tokhanbayeva a été annulé. En conséquence, la Chinoise Dansensyuzun, initialement deuxième, a été déclarée championne, Ma Li a obtenu l'argent et la Japonaise Yukiko Umeno a décroché le bronze.

L'athlète a annoncé la décision sur ses réseaux sociaux. Elle a exprimé son désir profond de ramener l'or au pays, tout en regrettant l'annulation de son résultat. Tokhanbayeva a également remercié son équipe et ses fans pour leur soutien.

Selon Reuters, Tokhanbayeva a fait appel de cette décision. La procédure concernant le résultat de l'athlète dans cette compétition est donc toujours en cours.