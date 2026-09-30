Brian Riemer : Quand Cristiano Ronaldo prendra sa retraite, le Portugal aura un problème

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a exprimé des réflexions importantes sur l'avenir de l'équipe nationale du Portugal et sur l'attaquant vétéran Cristiano Ronaldo. Selon lui, la fin de carrière internationale de la star pourrait provoquer une grave crise hiérarchique au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors que le Portugal se prépare pour son match contre le Danemark en Ligue des nations, l'attention reste focalisée sur Cristiano Ronaldo. Le joueur légendaire, qui défend actuellement les couleurs d'Al-Nassr, demeure la figure centrale de son équipe nationale malgré son âge.

Ronaldo et la question de la hiérarchie en équipe nationale

Selon les informations relayées par Goal.com, Brian Riemer estime que les critiques à l'encontre du joueur sont infondées et souligne que son rôle dans l'équipe est irremplaçable. Dans une interview accordée à la chaîne TV2, le sélectionneur danois a souligné qu'au-delà de son utilité sur le terrain, son influence dans le vestiaire est tout aussi cruciale.

« Je pense que les gens sous-estiment souvent son impact sur l'équipe. Je suis convaincu que le jour où il arrêtera sa carrière internationale, il y aura un problème majeur de hiérarchie. Je pense qu'il maintient l'équipe soudée par un lien très solide », a déclaré Riemer.

L'avis des défenseurs et condition physique

Le défenseur danois Joakim Mæhle a également reconnu qu'il était difficile de jouer contre l'attaquant expérimenté. Mæhle a souligné que le style de jeu de Ronaldo diffère de celui de Gonçalo Ramos ; bien qu'il soit un peu plus statique, il peut punir l'adversaire à tout moment grâce à son incroyable instinct de buteur.

Selon le journal A Bola, la participation du capitaine portugais aux derniers entraînements a été quelque peu limitée. Resté sur le banc lors du match contre la Norvège, l'attaquant suit un programme individuel spécifique pour récupérer physiquement.

Néanmoins, la Fédération portugaise de football a confirmé que le joueur ne souffre d'aucune blessure officielle. De leur côté, les Danois restent très attentifs à chaque mouvement de leur adversaire expérimenté avant le match à venir.