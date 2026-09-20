Sauvetage à la 89e minute : Manchester United évite la défaite contre Fulham

Lors d'une rencontre comptant pour la 5e journée de Premier League, Manchester Uniteda disputé un match difficile et tendu à Londres face à Fulham, mal classé. Le duel au stade Craven Cottage s'est soldé par un match nul dramatique de 1-1. Bien que les deux équipes aient créé des occasions en première période, le score n'a été ouvert qu'à la 63e minute : le défenseur de MU, Lisandro Martínez, a marqué contre son camp, donnant l'avantage aux locaux.

Menacés par la défaite, les Mancuniens ont accentué la pression en fin de match, parvenant à égaliser seulement à la 89e minute grâce à un but de Matheus Cunha. Après ce nul,Manchester Unitedporte son total à 5 points et remonte à la 12e place du classement ; les hommes d'Álvaro Arbeloa, qui n'ont toujours pas connu la victoire depuis le début de la saison, restent 19es avec 2 points.

Pourquoi l'attaque mancunienne a-t-elle eu tant de mal à percer la défense d'un outsider, l'autogoal de Martínez est-il le signe d'une fragilité défensive, et jusqu'où ces points perdus testeront-ils la patience de la direction du club ?

« Un autogoal et le dernier espoir de Cunha » : les événements à Craven Cottage

Points tournants et moments clés de la rencontre :

Tension en première période : Fulham, loin de se replier en défense, a multiplié les contre-attaques via Iwobi et García ;

Le choc de la 63e minute : Une action malheureuse de Lisandro Martínez a propulsé le ballon dans les filets gardés par Lammens (1-0) ;

Les changements tardifs de l'équipe de Ten Hag : Dans le dernier quart d'heure, Zirkzee, Mount et Dorgu ont remplacé Rashford, Mainoo et Shaw ;

Le but égalisateur à la 89e minute : Matheus Cunha a profité d'une confusion dans la surface pour ramener le score à 1-1 ;

Partage des points : Malgré une pression maintenue jusqu'aux dernières secondes, MU n'a pas pu inscrire le but de la victoire et se contente d'un point à Londres.

5e journée de Premier League : Fulham — Manchester Unitedrésumé du match

Statistiques principales et fiche technique :

Indicateurs et critères Fulham (Domicile) Manchester United (Extérieur) Score final 1 1 Buteurs L. Martínez 63 (csc) M. Cunha 89 Cartons jaunes King (45), Castagne (50), Muniz (85) — Points accumulés 2 points (série sans victoire en cours) 5 points Classement 19e place (Zone de relégation) 12e place Entraîneurs Álvaro Arbeloa Erik ten Hag Temps des remplacements 71e, 77e et 80e minutes 77 (Zirkzee), 81 (Mount), 84 (Dorgu)

Analyse footballistique : Les experts sur les problèmes de Manchester United

Conclusions des commentateurs et analystes sportifs :

Manque d'idées offensives : Le trio Fernandes, Mbeumo et Rashford a peiné à créer du danger dans la surface adverse ;

Inattention défensive : L'autogoal de Lisandro Martínez montre que l'équipe ne gère pas la pression mentale dans les moments critiques ;

L'apport de Cunha : L'attaquant brésilien a fait preuve de sang-froid dans les derniers instants pour sauver l'équipe d'une défaite humiliante ;

Inquiétude au classement : N'avoir récolté que 5 points en 5 journées reste l'un des pires débuts de saison pour Manchester United.

Bien que Manchester United reparte de Londres avec un point, la performance de l'équipe soulève de sérieuses questions pour les fans et la direction.

Selon vous, ce point arraché à la 89e minute est-il un résultat positif pour Manchester United ou une perte équivalente à une défaite contre un outsider ? Qui est le plus responsable de cette apathie : la tactique de l'entraîneur ou le manque d'engagement des joueurs ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article sur la Premier League !