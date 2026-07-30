Fulham recrute deux jeunes talents du Real Madrid pour 50 millions d'euros

Le club de Premier League de Fulham a conclu un accord de transfert combiné d'une valeur totale de 50 millions d'euros avec l'équipe espagnole du Real Madrid. Selon les informations rapportées par GOAL.com, les étincelantes étoiles de l'académie madrilène, Gonzalo García et César Palacios, s'apprêtent à déménager dans l'ouest de Londres pour retrouver leur ancien entraîneur des équipes de jeunes, Álvaro Arbeloa, dans le cadre d'un nouveau projet, rapporte Goal.com .

La transaction principale de cet accord concerne l'achat de Gonzalo García, Fulham ayant accepté de verser 40 millions d'euros pour 70 pour cent des droits du joueur. Grâce à cette structure financière, le club merengue conserve un pourcentage sur l'avenir de l'attaquant. Les géants espagnols ont fréquemment recours à cette pratique lors de la vente de diplômés talentueux issus de leur académie.

Les raisons du départ de Gonzalo García du Real Madrid

Bien que l'attaquant de 22 ans se soit illustré et ait réussi à marquer lors d'un match amical contre Leganés, la forte concurrence au sein de l'équipe première limitait ses opportunités de temps de jeu. L'arrivée potentielle de Yan Diomande ainsi que le retour d'Endrick de son prêt auraient entravé la régularité du jeune joueur dans le onze titulaire. C'est pourquoi García a décidé de quitter son club de cœur cet été, à la recherche d'un projet garantissant une place de titulaire.

Auteur de 30 buts en 73 apparitions sous le maillot du Real Madrid Castilla, le talent de García ne fait aucun doute. D'après Marca, l'accord concernant Gonzalo est considéré comme totalement bouclé, tandis que les derniers détails pour César Palacios devraient être officialisés dans les prochaines heures. Pour Palacios, le club anglais dépensera entre 8 et 10 millions d'euros pour 70 pour cent de ses droits.

L'avenir de César Palacios en Premier League

César Palacios débarque également à Londres avec une solide réputation après une saison réussie en troisième division espagnole. Le milieu de terrain central savait qu'il était temps de quitter les rangs de Castilla pour se tester à un niveau supérieur. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, l'opportunité de s'imposer en Premier League sous la direction d'Álvaro Arbeloa s'est avérée être une offre impossible à refuser.

Les statistiques confirment l'engouement autour du transfert de Palacios. Il a conclu la saison précédente comme l'un des meilleurs buteurs du Groupe 1 de la Primera RFEF, inscrivant 16 buts et délivrant 5 passes décisives. Une telle efficacité depuis l'entrejeu fait de lui un atout précieux pour le système tactique d'Arbeloa. Le choix délibéré du technicien de Fulham de recruter des joueurs qu'il connaît bien de la capitale espagnole est perçu comme un gage de succès futur.