Fulham prêt à faire une offre record pour le transfert de Gonzalo García

Le club anglais de Fulham a exprimé sa disposition à payer une somme supérieure aux exigences du Real Madrid pour s'attacher les services de l'attaquant Gonzalo García. Selon les informations relayées par le journal AS, l'équipe londonienne progresse sérieusement dans les négociations pour le transfert de ce joueur prometteur, mais des divergences d'approche entre les deux parties font obstacle à la conclusion d'un accord, rapporte Goal.com .

Il s'avère que la direction de Fulham est prête à dépenser une somme astronomique allant jusqu'à 60 millions d'euros pour acquérir la totalité des droits du joueur de 22 ans. Estimant grandement le potentiel du footballeur, le club anglais exige d'en devenir le propriétaire exclusif afin d'éviter d'éventuels problèmes de reconstruction de sa ligne d'attaque à l'avenir. Cependant, cette politique du géant espagnol et ses intérêts financiers futurs entrent en contradiction avec ce transfert.

La position du Real Madrid et les conditions du transfert

Bien que la direction madrilène puisse réaliser un très beau bénéfice d'un point de vue financier, elle ne souhaite pas se séparer définitivement de son jeune buteur. En appliquant la stratégie déjà utilisée lors du transfert de Nico Paz, le club envisage de ne vendre qu'une partie des droits du joueur tout en conservant un pourcentage sur ses futures reventes potentielles. Bien que les Madrilènes procèdent à des ventes stratégiques en raison de l'asphyxie de leur secteur offensif, ils ne veulent pas laisser partir définitivement l'un des plus brillants diplômés de leur académie.

Le contrat actuel de Gonzalo García avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2030, ce qui confère au club un net avantage dans les négociations. Désireux de s'illustrer lors des matches de préparation d'avant-saison, le joueur avait réussi à marquer lors d'une rencontre amicale contre Leganés. Il a inscrit 30 buts en 73 matches avec le Real Madrid Castilla et a trouvé le chemin des filets à 13 reprises au total avec l'équipe première du club.

Le plan de Fulham et le facteur Arbeloa

Cette position si ferme du club anglais s'explique par la présence de l'ancien entraîneur Álvaro Arbeloa. Ayant déjà dirigé García au sein de la Castilla, le technicien souhaite bâtir son secteur offensif autour de ce joueur précis et faire de lui un leader en Angleterre. C'est pourquoi les dirigeants de Fulham ne visent pas seulement à payer 30 millions d'euros pour 50 % des droits, mais ambitionnent d'obtenir le contrôle total.

À l'heure actuelle, le principal désaccord entre les deux clubs réside dans la structure du contrat et le pourcentage des droits de propriété. Le Real Madrid n'a pas l'intention d'abandonner la politique qu'il a appliquée avec succès lors des derniers mercatos concernant les diplômés de son académie. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, Fulham devra étudier d'autres options alternatives ou améliorer encore son offre.