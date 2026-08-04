Fulham recrute deux joueurs du Real Madrid

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Fulham recrute deux joueurs du Real Madrid

Le club de Fulham, pensionnaire de Premier League anglaise, a frappé un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Gonzalo García et César Palacios au Real Madrid. Selon Goal.com, ces deux jeunes talents ont signé des contrats de longue durée avec le club de l’ouest de Londres, valables jusqu’à l’été 2031, avec une option de prolongation d’un an. Goal.com rapporte que.

Ce double transfert témoigne de l’immense confiance accordée par la direction de Fulham à son nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa. Le technicien a su tirer parti de ses liens étroits avec le club madrilène pour renforcer son effectif. Les Londoniens ont déboursé au total 42,5 millions de livres sterling pour ces deux joueurs espagnols.

Le transfert de Gonzalo García et ses résultats la saison dernière

L’attaquant Gonzalo García a rejoint Craven Cottage pour environ 34 millions de livres sterling. Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec le géant de La Liga et inscrit 8 buts.

Évoquant son arrivée dans sa nouvelle équipe, Gonzalo n’a pas caché sa satisfaction : "Je suis très reconnaissant et extrêmement heureux d’être ici. Je remercie la direction et Arbeloa pour la confiance qu’ils m’accordent et j’ai vraiment hâte de jouer", rapporte Goal.com en citant ses propos.

Les qualités de César Palacios

L’autre recrue destinée à renforcer l’effectif est le jeune milieu offensif de 21 ans César Palacios. Malgré un temps de jeu limité en équipe première du club madrilène, il est un habitué des sélections de jeunes espagnoles et se distingue par sa vision du jeu.

Palacios a également partagé ses impressions après son arrivée dans le club londonien : "Je suis très enthousiaste à l’idée d’être ici. Je pense que c’est l’étape idéale dans ma carrière. Le club me témoigne une grande confiance et je la justifierai par mes performances sur le terrain".

Cet investissement majeur de Fulham montre que la direction du club vise un projet de plusieurs années plutôt que des objectifs à court terme. Sous la direction de son nouvel entraîneur, l’équipe londonienne nourrit de grandes ambitions en Premier League.

FulhamReal MadridGonzalo GarcíaCésar PalaciosPremier League
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Jahongir Tursunov
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