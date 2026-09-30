Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max dévoilé avant sa présentation officielle

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Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max dévoilé avant sa présentation officielle

À un jour de la cérémonie de présentation, la publication chinoise Mydrivers a dévoilé des photos en direct du nouveau smartphone flagship Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition, ainsi que les premiers clichés pris avec son appareil photo. Cet appareil a déjà attiré l'attention des experts du marché mobile grâce à ses capacités techniques avancées et ses solutions de design uniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Mydrivers, la principale particularité visuelle de cette version spéciale réside dans son boîtier Florence Jade, d'un vert émeraude (изумрудно-зеленый). La couleur de l'appareil change considérablement selon les conditions d'éclairage, et son cadre vert doré s'harmonise avec un bloc photo circulaire unique appelé Mate Star Ring.

Étui modulaire et accessoires

L'appareil présenté dans la collection est équipé d'un étui modulaire unique qui fait office de kit de construction. Les utilisateurs peuvent remplacer individuellement le panneau arrière, l'anneau autour de l'appareil photo et les composants fonctionnels inférieurs selon leurs préférences.

Les modules supplémentaires incluent un diffuseur de parfum, un petit miroir et une source lumineuse spéciale conçue pour la photographie de portrait. Grâce à la combinaison de différentes couleurs et accessoires, les utilisateurs peuvent adapter l'apparence du smartphone à une situation ou à une humeur spécifique.

Capacités avancées de l'appareil photo

La publication Mydrivers a également accordé une attention particulière aux capacités optiques de l'appareil. Les exemples de photos présentés montrent l'utilisation de distances focales de 48, 96 et 240 mm. Même au niveau de zoom maximal, le smartphone conserve très précisément les détails des objets éloignés, y compris les visages des statues, les vêtements et la texture des murs.

Dans les paysages diurnes, l'auteur a noté le naturel des couleurs, c'est-à-dire l'absence de saturation excessive. En mode portrait nocturne, l'appareil photo a réussi à maintenir un équilibre précis entre les tons de peau, les détails des vêtements, les sources de lumière rouge et la fumée violette en arrière-plan.

Écran et performances logicielles

Le Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition est équipé de la deuxième génération d'écran Linglong. Selon les impressions de l'auteur, cet écran se distingue par une luminosité élevée, une clarté exceptionnelle et une excellente lisibilité, même en plein jour.

La fluidité impressionnante du système d'exploitation HarmonyOS 7 est également soulignée. L'interface réagit très rapidement aux gestes, et le passage entre les applications, le défilement des photos et la navigation dans le flux TikTok s'effectuent sans aucun délai.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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