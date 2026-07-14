Unai Simón ne veut pas de tirs au but : « 4-0, c'est mieux »

Le gardien de l'équipe nationale d'Espagne, Unai Simón, s'est exprimé ouvertement avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 contre la France. Il a affirmé avoir confiance en ses capacités, mais a souligné qu'il ne souhaitait pas que le sort d'un match aussi important se décide aux tirs au but.

« Je préférerais gagner 4-0 »

Dans une interview accordée à RMC Sport, Unai Simón a exprimé son souhait que la demi-finale contre la France se règle dans le temps réglementaire.

Il a déclaré qu'il se sentait en confiance lors d'une séance de tirs au but, mais qu'un tel scénario n'est pas la meilleure option pour l'Espagne.

« J'ai confiance en moi. Si je devine la trajectoire, je suis sûr de pouvoir arrêter le ballon. Mais je ne veux tout simplement pas que le sort d'un match aussi important se décide aux tirs au but », a déclaré Simón.

Le gardien n'a pas caché qu'il préférerait une large victoire 4-0 dès le temps réglementaire.

Pourquoi les tirs au but sont-ils un scénario dangereux ?

La séance de tirs au but peut être une opportunité pour les gardiens de briller. Mais à ce stade, cela ressemble davantage à une loterie.

En demi-finale, un seul tir décide d'une place en finale. L'erreur d'un joueur ou une bonne parade du gardien peut changer le destin de tout un tournoi.

Scénario Signification pour l'Espagne Victoire dans le temps réglementaire démontre le contrôle et la supériorité Prolongations le risque de fatigue et d'erreurs augmente Tirs au but la pression psychologique atteint son maximum

C'est pourquoi l'avis de Simón, « ne pas aller jusqu'aux tirs au but », n'est pas qu'une simple prudence. C'est le désir de ne pas perdre le contrôle lors d'un grand match.

La France n'est pas un adversaire ordinaire

L'Espagne affronte la France en demi-finale. Cette équipe compte Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et d'autres joueurs rapides.

Le danger principal de la France réside dans sa capacité à passer à l'attaque en quelques secondes et à changer le scénario du match. L'Espagne, quant à elle, cherchera à contrôler le ballon, à mettre l'adversaire sous pression et à dicter le rythme du jeu.

Lorsque ces deux styles s'affrontent, le rôle du gardien devient encore plus crucial. Car la France ne créera peut-être pas beaucoup d'occasions, mais celles qu'elle créera seront très dangereuses.

Une grande responsabilité pour Simón

Unai Simón est l'une des figures les plus importantes derrière la ligne défensive espagnole. Dans de tels matchs, le gardien ne doit pas seulement faire des arrêts, il doit diriger la défense, lancer les attaques par des passes et prendre les bonnes décisions sous pression.

Lors du match contre la France, ses tâches seront encore plus nombreuses :

• Surveiller les percées rapides de Mbappé ;

• Diriger les défenseurs dans la surface de réparation ;

• Éviter les erreurs sur les phases arrêtées ;

• Garder son sang-froid avec le ballon ;

• Être mentalement prêt pour le scénario des tirs au but.

En clair, si l'Espagne veut atteindre la finale, il est certain que la nuit de Simón ne sera pas de tout repos.

Le « 4-0 » : confiance ou manœuvre psychologique ?

La déclaration de Simón sur sa préférence pour une victoire 4-0 a été un signal intéressant avant la demi-finale.

D'un côté, cela ressemble à une confiance teintée d'humour. De l'autre, cela montre l'état d'esprit général au sein du camp espagnol : ils ne craignent pas la France, au contraire, ils veulent mener le match selon leur propre scénario.

De tels propos influencent également l'adversaire. La France pourrait percevoir cela comme un excès de confiance. L'Espagne, elle, essaie de maintenir un haut niveau mental.

La demi-finale se jouera sur des détails

Le match France-Espagne déterminera le premier finaliste de la Coupe du Monde 2026. Dans de tels duels, ce ne sont pas les grands discours, mais les petits détails qui font la différence.

Une mauvaise passe, une sortie tardive, un arrêt ou une phase arrêtée peuvent changer tout le scénario.

Simón ne veut pas de tirs au but. L'Espagne veut gagner dans le temps réglementaire. La France, avec ses attaques rapides, peut briser n'importe quel plan.

La question principale est désormais : l'Espagne pourra-t-elle régler le match dans le temps réglementaire, ou Unai Simón sera-t-il tout de même contraint de devenir le héros lors d'une séance de tirs au but ?