Gvardiol sur Yamal : Même dans son pire jour, il est inarrêtable

Après la lourde défaite de la Croatie face à l'Espagne en Ligue des nations, le défenseur Joško Gvardiol a salué le talent de la jeune pépite adverse, Lamine Yamal. Lors de la rencontre à Séville, les champions du monde en titre ont remporté une victoire convaincante en inscrivant quatre buts sans réponse. Le joueur formé au FC Barcelona a attiré tous les regards par sa prestation étincelante. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, si la performance collective de l'équipe d'Espagne a été exemplaire, c'est bien Yamal qui a été le protagoniste principal sur le terrain. Le jeune ailier a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive cruciale. Cette situation a représenté un véritable casse-tête pour la défense croate, y compris pour Joško Gvardiol, qui évolue à Manchester City.

Problèmes défensifs et talent de Yamal

Dans son interview d'après-match, Gvardiol a admis ouvertement combien il était difficile de marquer le joueur adverse. Selon le défenseur croate, il est presque impossible d'arrêter un tel talent en situation de un contre un. Il estime qu'il faut toujours deux défenseurs pour contrer Yamal, et même ainsi, il parvient à prendre le dessus.

« Nous savons quel genre de joueur est Yamal. Si vous lui laissez de l'espace pour le un contre un, il en profitera certainement. Il doit toujours être marqué par deux personnes, parfois cela a fonctionné, parfois non. Même dans son pire jour, il est capable de dribbler dix fois ses adversaires », a déclaré Gvardiol, impressionné par la vitesse et la technique de son adversaire.

Trop de respect pour les champions du monde

Selon Joško Gvardiol, les Croates ont fait preuve d'un peu trop de timidité face aux champions du monde en début de match. Le but encaissé dès les premières minutes a bouleversé le plan de jeu de l'équipe, qui a eu du mal à trouver son rythme. Le défenseur expérimenté a analysé les causes de la défaite tout en reconnaissant le niveau de l'adversaire.

« C'était un match difficile et une défaite amère à la fin. Nous devons les féliciter, ils ne sont pas champions du monde par hasard. Nous savions à quoi nous attendre, jouer à l'extérieur contre une telle équipe n'est pas facile, mais je pense que nous leur avons montré un peu trop de respect. Nous avons encaissé un but tôt, cela nous a déstabilisés et il a été difficile de revenir », a-t-il ajouté.

L'attaquant Dion Drena Beljo, auteur de l'unique but croate, a également soutenu l'avis de son coéquipier. Il a souligné que la liberté des Espagnols dans le dernier tiers du terrain et le manque de discipline défensive ont coûté cher à l'équipe. Beljo a reconnu le haut niveau de l'adversaire, ne cachant pas que le résultat final a laissé un goût amer à l'équipe.