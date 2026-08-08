Enquête : Infantino a fait verser une importante indemnité à son ex-compagne avec des fonds de l’UEFA !

Il a été révélé que le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, s’était retrouvé au cœur d’un important scandale financier et disciplinaire durant ses années à l’Union des associations européennes de football (UEFA). Le prestigieux journal britannique The Telegraph a publié une enquête à ce sujet.

Selon les informations disponibles, alors qu’il travaillait à l’UEFA, Infantino a fait en sorte que son ex-compagne reçoive une importante indemnité financée par l’organisation et que ses coûteuses études soient prises en charge.

Une ascension fulgurante et le mécontentement de Michel Platini

Selon la source, la femme travaillait initialement dans l’administration ordinaire de l’UEFA. Après le début de sa relation amoureuse avec Infantino, sa carrière a connu une ascension fulgurante :

Poste et salaire : La femme a été nommée à un poste de direction et son salaire annuel a augmenté de 30 %, pour atteindre 160 000 francs suisses .

L’intervention de Platini : Michel Platini, alors président de l’UEFA, était fortement mécontent de cette relation inappropriée au sein de l’organisation et de la situation.

Il a finalement été décidé de mettre fin aux fonctions de l’employée à l’UEFA et de lui verser une importante indemnité afin de prévenir tout conflit d’intérêts.

Une indemnité et un MBA à 45 000 livres sterling

D’anciens collègues de l’actuel président de la FIFA ont indiqué à la source que le montant de la compensation versée à la femme s’élevait à au moins « six chiffres » (soit des centaines de milliers de francs ou d’euros).

En outre, l’UEFA a également pris en charge les frais de scolarité de cette employée dans un prestigieux programme de MBA coûtant 45 000 livres sterling par an .

L’UEFA confirme les accusations : « Les règles ont été renforcées »

La direction de l’UEFA a officiellement confirmé que ces paiements financiers avaient été effectués et a déclaré avoir eu connaissance des informations concernant les relations étroites entre l’employée de l’organisation et Gianni Infantino.

Les représentants de la fédération ont indiqué qu’après cet épisode, les règles internes de l’organisation avaient été davantage renforcées afin de respecter les normes des organisations internationales modernes et d’éviter les conflits d’intérêts.

À titre informatif :

Gianni Infantino a travaillé à l’UEFA d’août 2000 à 2016. Il en a été le secrétaire général de 2009 à 2016. En février 2016, il a été élu président de la FIFA.

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