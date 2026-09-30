«Nous sommes amis avec Zanotti, mais la concurrence existe» : Behruz Karimov sur Lugano et Cannavaro

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«Nous sommes amis avec Zanotti, mais la concurrence existe» : Behruz Karimov sur Lugano et Cannavaro

Le talentueux latéral de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et joueur du club de Lugano, pensionnaire de la Super League suisse, Behruzbek Karimov, s'est confié aux journalistes sur sa carrière dans le football européen, les charges physiques et la lutte intense pour une place de titulaire. Le jeune défenseur Fabio Cannavaroa évoqué les commentaires sur la faible intensité des championnats locaux, soulignant qu'en Suisse, les matchs ont lieu tous les 3 à 4 jours et qu'il n'y a aucun problème de préparation physique à Lugano.

Il a également clarifié la concurrence pour son poste avec son rival principal, l'Italien Mattia Zanotti, formé à l'Inter. Le légionnaire ouzbek, qui s'est imposé dans le onze de départ lors des derniers matchs, a souligné qu'il est ami avec son collègue italien, mais que le calendrier chargé offre à chacun beaucoup de temps de jeu et d'opportunités.

«Le rythme européen de 3 jours, l'amitié avec Zanotti et les avantages de la concurrence» : 5 points clés

Les faits les plus importants sur l'interview de Behruzbek Karimov et sa carrière en Suisse :

  • Haute intensité en Suisse : Le joueur a déclaré que le calendrier européen est très dense, avec des rencontres régulières tous les 3-4 jours, ce qui a un impact positif sur sa condition physique ;

  • Réponse pratique aux propos de Cannavaro : Il a affirmé qu'il n'y a aucune difficulté liée au rythme élevé et aux charges physiques à Lugano ;

  • Concurrence saine avec Mattia Zanotti : Bien qu'il joue au même poste que le défenseur italien, il a révélé que leur relation est sincère et amicale ;

  • Avantage dans le onze de départ : Lors des dernières journées, le légionnaire ouzbek a relégué son rival expérimenté sur le banc et a commencé à s'imposer régulièrement comme titulaire ;

  • Opportunités suffisantes pour les deux joueurs : En raison de la multiplicité des compétitions, les deux latéraux bénéficient d'un temps de jeu suffisant.

Analyse de la concurrence entre Behruzbek Karimov et Mattia Zanotti à Lugano

Situation du joueur ouzbek dans le championnat européen, environnement concurrentiel et analyse du calendrier :

Critères d'analyse et paramètres

Behruzbek Karimov (Ouzbékistan)

Mattia Zanotti (Italie)

Statut du club et de la compétition

Lugano (Super League suisse, Ligue Conférence)

Lugano (Super League suisse, école italienne)

Position sur le terrain et rôle

Latéral droit

Latéral droit

Relation entre les concurrents

«Nous sommes amis, il n'y a rien de négatif entre nous»

S'entraîne en comprenant la concurrence

Tendance des derniers matchs

Progresse de match en match, gagne sa place de titulaire

Perd son statut de titulaire indiscutable, soumis à la rotation

Calendrier et charge physique

Parfaitement adapté au rythme des matchs tous les 3-4 jours

Bénéficie d'un temps de jeu suffisant grâce à la densité du calendrier

Fabio Cannavaro réponse aux opinions

Considère l'intensité du football européen comme une norme

Préparé selon les standards européens

Expertise footballistique et adaptation tactique : Pourquoi le succès de Karimov dans la concurrence est-il une grande réussite ?

Conclusions de l'expert :

Selon vous, Behruzbek Karimov pourra-t-il, grâce à ses performances stables et productives à Lugano, rejoindre prochainement l'un des cinq grands championnats européens (Italie, Allemagne ou Angleterre) ? Sur quoi les clubs ouzbeks devraient-ils se concentrer pour résoudre le problème de faible rythme des championnats locaux souligné par Cannavaro ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive sur les succès de notre compatriote en Suisse avec tous les passionnés de football !

Behruzbek KarimovLuganoMattia ZanottiSuper League suisseFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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