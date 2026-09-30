Le talentueux latéral de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et joueur du club de Lugano, pensionnaire de la Super League suisse, Behruzbek Karimov, s'est confié aux journalistes sur sa carrière dans le football européen, les charges physiques et la lutte intense pour une place de titulaire. Le jeune défenseur Fabio Cannavaroa évoqué les commentaires sur la faible intensité des championnats locaux, soulignant qu'en Suisse, les matchs ont lieu tous les 3 à 4 jours et qu'il n'y a aucun problème de préparation physique à Lugano.

Il a également clarifié la concurrence pour son poste avec son rival principal, l'Italien Mattia Zanotti, formé à l'Inter. Le légionnaire ouzbek, qui s'est imposé dans le onze de départ lors des derniers matchs, a souligné qu'il est ami avec son collègue italien, mais que le calendrier chargé offre à chacun beaucoup de temps de jeu et d'opportunités.

«Le rythme européen de 3 jours, l'amitié avec Zanotti et les avantages de la concurrence» : 5 points clés

Les faits les plus importants sur l'interview de Behruzbek Karimov et sa carrière en Suisse :

Haute intensité en Suisse : Le joueur a déclaré que le calendrier européen est très dense, avec des rencontres régulières tous les 3-4 jours, ce qui a un impact positif sur sa condition physique ;

Réponse pratique aux propos de Cannavaro : Il a affirmé qu'il n'y a aucune difficulté liée au rythme élevé et aux charges physiques à Lugano ;

Concurrence saine avec Mattia Zanotti : Bien qu'il joue au même poste que le défenseur italien, il a révélé que leur relation est sincère et amicale ;

Avantage dans le onze de départ : Lors des dernières journées, le légionnaire ouzbek a relégué son rival expérimenté sur le banc et a commencé à s'imposer régulièrement comme titulaire ;

Opportunités suffisantes pour les deux joueurs : En raison de la multiplicité des compétitions, les deux latéraux bénéficient d'un temps de jeu suffisant.

Analyse de la concurrence entre Behruzbek Karimov et Mattia Zanotti à Lugano

Situation du joueur ouzbek dans le championnat européen, environnement concurrentiel et analyse du calendrier :

Critères d'analyse et paramètres Behruzbek Karimov (Ouzbékistan) Mattia Zanotti (Italie) Statut du club et de la compétition Lugano (Super League suisse, Ligue Conférence) Lugano (Super League suisse, école italienne) Position sur le terrain et rôle Latéral droit Latéral droit Relation entre les concurrents «Nous sommes amis, il n'y a rien de négatif entre nous» S'entraîne en comprenant la concurrence Tendance des derniers matchs Progresse de match en match, gagne sa place de titulaire Perd son statut de titulaire indiscutable, soumis à la rotation Calendrier et charge physique Parfaitement adapté au rythme des matchs tous les 3-4 jours Bénéficie d'un temps de jeu suffisant grâce à la densité du calendrier Fabio Cannavaro réponse aux opinions Considère l'intensité du football européen comme une norme Préparé selon les standards européens

Expertise footballistique et adaptation tactique : Pourquoi le succès de Karimov dans la concurrence est-il une grande réussite ?

Conclusions de l'expert :

«Victoire sur l'école défensive italienne» : Mattia Zanotti est issu du système de l'académie de l'Inter, un joueur tactiquement bien formé ; le fait que le jeune défenseur ouzbek ne perde pas face à un tel adversaire, mais commence au contraire à le surpasser, prouve la capacité d'apprentissage rapide et la discipline militaire de Karimov ;

«Le régime de match tous les 3-4 jours» — facteur de croissance professionnelle : Pour la plupart des joueurs passant directement de la Super League d'Ouzbékistan à l'Europe, jouer deux matchs par semaine est un choc ; mais l'adaptation sans plainte de Behruzbek témoigne de sa préparation fonctionnelle de haut niveau et de son respect strict d'un mode de vie professionnel ;n/a

Un bouclier solide pour l'équipe nationale : À l'approche des matchs cruciaux des qualifications pour la Coupe du Monde, disposer d'un latéral droit s'entraînant tous les trois jours sur les terrains européens et habitué à une haute intensité est un avantage stratégique majeur pour le sélectionneur de l'Ouzbékistan.

Selon vous, Behruzbek Karimov pourra-t-il, grâce à ses performances stables et productives à Lugano, rejoindre prochainement l'un des cinq grands championnats européens (Italie, Allemagne ou Angleterre) ? Sur quoi les clubs ouzbeks devraient-ils se concentrer pour résoudre le problème de faible rythme des championnats locaux souligné par Cannavaro ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive sur les succès de notre compatriote en Suisse avec tous les passionnés de football !