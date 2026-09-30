Honor lancera quatre nouveaux smartphones d'ici la fin de l'année

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Honor lancera quatre nouveaux smartphones d'ici la fin de l'année

Bien que la célèbre marque Honor ait récemment dévoilé ses flagships Honor Magic 9, elle prévoit de lancer plusieurs nouveaux gadgets d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a révélé l'insider renommé Digital Chat Station, connu pour ses sources dans le monde de la tech. Selon lui, l'entreprise vise à élargir considérablement sa gamme d'appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'un des appareils les plus attendus dans les mois à venir sera le modèle Honor 700 Pro. Ce smartphone devrait être équipé d'un appareil photo principal haute résolution de 200 MP et de deux écrans. Par ailleurs, des rapports précédents indiquaient qu'Honor préparait un appareil doté d'un petit écran supplémentaire sur le panneau arrière, similaire aux modèles Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 18 Pro.

Un gadget milieu de gamme avec une batterie ultra-haute capacité

L'une des nouveautés intéressantes attendues d'ici la fin de l'année sera un smartphone milieu de gamme de la série Honor X. L'insider souligne que cet appareil sera doté d'un écran géant d'environ 7 pouces et d'une batterie ultra-haute capacité de plus de 10 000 mAh. Ce chiffre est considéré comme un résultat très élevé pour le marché actuel des smartphones.

En outre, il est rapporté qu'Honor a accéléré le développement d'un nouveau smartphone pliable grand format. Parallèlement, les ingénieurs testent également le concept d'un smartphone classique doté d'un écran plus large. Selon les spéculations, ces appareils pourraient devenir des alternatives aux modèles Huawei Pura X Max et Huawei Pura X View sur le marché.

Rappelons que Digital Chat Station est connu pour avoir prédit avec précision de nombreuses innovations dans le monde des technologies mobiles. Il a notamment été le premier à révéler les caractéristiques techniques des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, le fait que le Realme GT 7 Pro serait équipé d'un écran Samsung lumineux, et que le processeur MediaTek Dimensity 9400 sortirait avant le Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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