114 des 115 accusations contre Manchester City ont été tranchées

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114 des 115 accusations contre Manchester City ont été tranchées

Manchester City a franchi une étape décisive dans l'affaire prolongée concernant les règles financières de la Premier League. Selon les rapports, une commission indépendante a conclu qu'il y a eu des violations sur 114 des 115 chefs d'accusation retenus contre le club.

La question principale est désormais de savoir quelles sanctions seront appliquées au club. La peine n'a pas encore été fixée, Manchester City ayant l'intention de faire appel de la décision de la commission.

La Premier League a accusé le club en février 2023 d'avoir enfreint les règles financières entre 2009 et 2018. Les audiences de la commission indépendante chargée de l'affaire se sont déroulées de septembre à décembre 2024.

"Manchester City" nie les accusations depuis le début. Par conséquent, la décision de la commission n'est pas considérée comme définitive, le processus d'appel pouvant déterminer l'issue finale de l'affaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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