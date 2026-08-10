Frank Leboeuf désigne Arsenal comme le grand favori du championnat d’Angleterre

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Frank Leboeuf désigne Arsenal comme le grand favori du championnat d’Angleterre

L’ancien défenseur de l’équipe de France et champion du monde Frank Leboeuf considère Arsenal comme le principal prétendant capable de conserver le titre de Premier League lors de la saison 2026-2027. Selon lui, l’équipe de Mikel Arteta possède une stabilité et un avantage clair qui font défaut à ses rivaux. rapporte .

Selon Goal.com, Arsenal travaille activement à renforcer son effectif afin de défendre dignement le titre remporté la saison dernière. La direction du club a déjà recruté Bruno Guimarães, Christos Tzolis et Illan Meslier durant le mercato.

Le mercato et les changements dans l’effectif

Par ailleurs, selon les informations publiées par La Stampa, après l’échec d’un éventuel accord avec Vinícius Júnior, les Gunners travaillent également sur le transfert de l’attaquant de la Juventus Kenan Yıldız afin de renforcer leur secteur offensif.

Dans une interview accordée à ESPN, Frank Leboeuf a expliqué son point de vue : «La raison, c’est que les autres prétendants ne parviennent pas à se projeter pleinement dans l’avenir. Arsenal, en revanche, a des objectifs clairs et sait qu’avec son effectif actuel, il peut prendre le dessus sur les autres équipes».

La défense et le rôle de William Saliba

L’ancien joueur s’est particulièrement attardé sur l’équilibre de la charnière centrale. Il a souligné que les nouvelles recrues pouvaient assurer une concurrence importante sur le banc, mais que le duo formé par William Saliba et Gabriel Magalhães était irremplaçable.

«Si j’avais Gabriel Magalhães et Saliba, je me sentirais plus fort que les autres. Si j’étais supporter d’Arsenal, je n’aurais aucune raison de m’inquiéter», a ajouté Leboeuf.

À noter qu’Arsenal commencera sa campagne lors de la saison 2026-2027 le vendredi 21 août à domicile contre Coventry City, promu en Premier League.

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Jahongir Tursunov
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