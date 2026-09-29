Un tribunal saoudien condamne à mort un ressortissant sri-lankais

Arabie saouditeUn ressortissant sri-lankais travaillant en rapporte Asian Mirror.

Sivarasa Anojan est un citoyen d'origine tamoule originaire de Natpiddimonay, Kalmunai, dans le district d'Ampara au Sri Lanka. Il Arabie saouditetravaillait en .

Son affaire a débuté après un conflit à caractère religieux sur les réseaux sociaux. Il s'est avéré qu'Anojan avait laissé un commentaire sur Facebook lors d'un débat houleux entre différentes communautés religieuses. Ce commentaire a été jugé insultant envers l'Islam et le Prophète Mahomet (paix et bénédiction d'Allah sur lui) et a ensuite été signalé aux autorités saoudiennes.

Le conflit a éclaté après des événements liés à un pèlerinage hindou traditionnel vers Kataragama cette année. Un chien errant nommé Subramaniam, qui avait parcouru des centaines de kilomètres avec les pèlerins, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Après la diffusion d'une vidéo montrant un jeune musulman donnant un coup de pied au chien à Kalmunai, une indignation publique a éclaté. Par la suite, des débats virulents ont commencé entre différentes communautés religieuses sur les réseaux sociaux.

En juillet 2026, Anojan a été condamné par le tribunal pénal d'Al-Ahsa à cinq ans de prison et à une amende de 3 millions de riyals saoudiens. Ses avocats ont fait appel de la décision. L'appel a été déposé devant le tribunal compétent le 25 août.

Cependant, à la suite de l'appel examiné le 17 septembre, la peine n'a pas été allégée, mais alourdie jusqu'à la peine de mort. L'avocat d'Anojan a informé verbalement l'ambassade du Sri Lanka à Riyad de cette décision. L'ambassade attendrait la décision écrite officielle du tribunal.

Le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a déclaré qu'il suivait l'affaire par l'intermédiaire de l'ambassade à Riyad et que le dialogue diplomatique avec le gouvernement saoudien se poursuivait. La famille d'Anojan a également demandé au gouvernement sri-lankais de prendre des mesures urgentes pour lui sauver la vie.

Selon la source, la famille a également soulevé des questions concernant le processus judiciaire et l'assistance juridique. Les procédures juridiques et diplomatiques concernant l'affaire d'Anojan sont en cours.