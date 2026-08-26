Les récompenses individuelles les plus prestigieuses du football anglais ont été décernées, et le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a remporté le trophée majeur. Selon les informations relayées par Sky Sports, le milieu de terrain portugais a été élu meilleur joueur de la Premier League par la PFA (Professional Footballers' Association) pour la saison 2025-26. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Cette distinction est la suite logique des immenses accomplissements de Bruno Fernandes cette saison. Le milieu de terrain expérimenté a établi un record unique en Premier League en délivrant 21 passes décisives, surpassant ainsi les records de Thierry Henry et Kevin de Bruyne. Il a également inscrit 9 buts à son actif.

Les performances de Bruno Fernandes ont joué un rôle décisif dans la troisième place de Manchester United au championnat et dans la qualification pour la Ligue des champions sous la direction de l'entraîneur Michael Carrick. Fait intéressant, il est devenu le premier joueur de Manchester United à remporter ce prix prestigieux depuis Wayne Rooney lors de la saison 2009-10.

Vainqueurs dans le football féminin et chez les jeunes

Au cours de l'événement, les noms des vainqueurs dans d'autres catégories ont également été annoncés. Notamment, l'attaquante de Manchester City, Bunny Shaw, a remporté le prix PFA féminin pour la deuxième fois de sa carrière. Avec 21 buts marqués au cours de la saison, elle a décroché son troisième Soulier d'Or consécutif et a remporté la Women's Super League pour la première fois avec Manchester City.

Des résultats intéressants ont également été enregistrés dans les compétitions de jeunes. Le talent de Manchester City, Nico O'Reilly, a été élu meilleur jeune joueur masculin de l'année pour ses performances éclatantes et sa médaille de bronze à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre. Chez les filles, Olivia Smith, représentante d'Arsenal, a reçu ce prix pour la deuxième saison consécutive.

Un autre événement marquant pour la communauté du football est la remise des prix spéciaux du mérite de la PFA aux légendes Sir Kenny Dalglish et Karen Carney pour leur immense contribution au jeu et leurs accomplissements tout au long de leur carrière. Ces reconnaissances montrent que la fin de saison a été riche non seulement en batailles sur le terrain, mais aussi en résultats historiques.