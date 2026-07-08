Le Dinamo recrute un ailier guinéen

Le club du Dinamo Samarcande continue de renforcer son effectif avant la seconde moitié de la saison.

Le club a officiellement annoncé la signature du milieu de terrain guinéen Amadou Doumbouya lors du mercato estival.

Le contrat a été signé jusqu'à la fin de la saison.

Selon le service de presse du Dinamo, le joueur de 23 ans a rejoint le club de Samarcande en tant qu'agent libre.

Un contrat a été signé avec Amadou Doumbouya jusqu'à la fin de la saison 2026.

« Nous annonçons que le club a recruté le milieu de terrain guinéen Amadou Doumbouya lors du mercato estival », indique le communiqué du club.

Il rejoindra l'équipe après le stage à Issyk-Kul.

Le nouveau joueur rejoindra l'effectif du Dinamo après le retour de l'équipe d'Issyk-Kul à Samarcande.

Le club accorde une attention particulière au renforcement de son effectif pour améliorer ses résultats lors de la seconde partie de saison.

Il a joué en Suède, en Bulgarie et au Kazakhstan.

Amadou Doumbouya a débuté sa carrière au club suédois de Djurgårdens IF.

Entre 2023 et 2024, il a évolué au sein du club bulgare du Botev Plovdiv. Au cours des deux dernières années, il a défendu les couleurs de l'Aktobe, l'un des clubs leaders du Kazakhstan.

Le Dinamo attend beaucoup de sa nouvelle recrue étrangère.

Le club de Samarcande espère que Doumbouya apportera de la vitesse et de la concurrence à la ligne d'attaque.

« Nous sommes convaincus qu'Amadou Doumbouya justifiera la confiance placée en lui par ses performances », a écrit le service de presse du club.

Ce nouveau transfert du Dinamo démontre les ambitions sérieuses du club pour la seconde partie de saison.