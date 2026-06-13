Elliot Anderson devrait devenir un joueur de Manchester City dans les prochains jours

Avec l'ouverture du mercato estival dans le football européen, la concurrence intense entre les grands clubs a atteint son paroxysme. En particulier, Manchester City, qui domine la Premier League, a lancé une campagne agressive pour renforcer davantage son effectif. Selon l'une des publications sportives prestigieuses, Daily Mail Sport , les 'Cityzens' sont très proches de signer le talentueux milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson. Sauf revirement inattendu dans les négociations, ce transfert sera officiellement annoncé ce mois-ci.

La nouvelle étoile montante du football anglais devrait bientôt perfectionner ses compétences sous la direction de Pep Guardiola, et cette nouvelle a ravi les fans de Manchester City.

Marinakis donne son accord, prix du transfert — 120 millions d'euros !

Une autre source célèbre, Telegraph Football , rapporte que les négociations entre les deux clubs anglais sont dans la phase finale. Plus important encore, le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a donné le feu vert définitif pour vendre le joueur de 23 ans, qui est l'un des piliers de l'équipe.

Les détails financiers du futur contrat sont stupéfiants, le montant du transfert étant estimé à environ 120 millions d'euros . Si cet accord est conclu avec succès, il entrera dans l'histoire du football comme l'une des recrues les plus chères et les plus sensationnelles du marché des transferts estival actuel.

Vous pouvez vous familiariser avec les performances d'Elliot Anderson la saison dernière et les détails de son transfert à Manchester City via le tableau analytique ci-dessous :

Âge et poste du joueur Performance de la saison dernière (2025/26) Buts et passes décisives Prix de transfert estimé Personne ayant autorisé la visite médicale Sources publiées 23 ans, Milieu de terrain 50 matchs officiels (Dans toutes les compétitions) 4 buts

5 passes décisives 120 millions d'euros Thomas Tuchel

(Sélectionneur de l'Angleterre) Daily Mail Sport

Telegraph Football

Feu vert et visite médicale de Thomas Tuchel

Selon des initiés, Elliot Anderson se prépare à passer sa première visite médicale pour sa nouvelle équipe cette semaine. Il est à noter que le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a officiellement autorisé les joueurs présents au camp de l'équipe nationale à participer à de tels processus de transfert de club importants et à passer des examens médicaux. Cela contribue à accélérer le transfert.

Commentaire d'expert : Le milieu de terrain de 23 ans, physiquement fort et tactiquement bien développé, a montré des performances constantes lors de la saison 2025/26 et a été reconnu comme l'un des joueurs les plus prometteurs d'Angleterre. Sa vision du jeu et ses compétences dans l'organisation des attaques s'intègrent parfaitement dans le schéma tactique d'Enzo Maresca à Manchester City.

Suivez les nouvelles étapes d'Elliot Anderson à Manchester, la concurrence au sein de l'effectif des 'Cityzens', d'autres transferts sensationnels en Europe et les actualités les plus chaudes du monde du sport avec nous sur les pages de Zamin !