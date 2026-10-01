Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, ayant été reconnu coupable de plus d'une centaine d'infractions aux règles financières, les joueurs des clubs rivaux et leurs agents commencent à préparer des poursuites judiciaires pour réclamer les primes perdues. Selon Sky Sports, les stars privées de titres de champion ou de qualifications pour la Ligue des champions entre 2009 et 2018 cherchent des moyens de compenser leurs pertes financières. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le rapport écrit de la commission indépendante détaille comment le club a dissimulé 900 millions de livres sterling via de faux contrats de sponsoring. Cette situation a provoqué un tollé général dans le championnat anglais, les parties lésées calculant les énormes récompenses financières qui auraient dû leur revenir au cours de la période de neuf ans visée.

Actuellement, les joueurs et leurs représentants consultent des avocats pour explorer les voies de recours judiciaires. Cependant, comme le note le Financial Times, toute procédure judiciaire pourrait se heurter à des obstacles majeurs liés à la direction du club, car le président de Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, figure sur la liste des diplomates accrédités du Royaume-Uni depuis 2020.

Immunité diplomatique et attitude de la direction

Ce statut diplomatique confère à Khaldoon Al-Mubarak une immunité contre les poursuites pénales et le protège généralement des procédures civiles. Malgré cela, face à toutes les pressions et aux menaces juridiques venant de diverses parties, Al-Mubarak reste ferme sur sa position et défend ouvertement les actions du club.

Le président du club a déclaré dans un communiqué : « Bien que certains se soient précipités pour tirer des conclusions et malgré le bruit qui nous entoure, rien n'a changé. Nous avons déjà fait face à des défis ensemble et nous les avons surmontés avec succès. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent entraver le développement de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l'occasion ».

Conséquences économiques et inquiétudes locales

Les conséquences de cette décision de justice choc ne se limitent pas au terrain de football, mais suscitent également de vives inquiétudes chez les personnalités politiques quant à l'avenir de la région. En particulier, les risques pouvant affecter la stabilité économique de la ville de Manchester et de ses environs sont en discussion.

Réagissant à la situation jeudi, l'homme politique renommé Andy Burnham a souligné les investissements massifs réalisés par les propriétaires actuels au cours de la dernière décennie. Il a exprimé sa crainte que la région ne subisse un grave choc économique si les riches sponsors du club décidaient de retirer totalement leurs fonds.

Dans son discours, Andy Burnham a déclaré : « Je serais vraiment inquiet de les perdre. Ils ont été des partenaires formidables pour transformer le Manchester moderne et l'équipe de Manchester City en une puissance mondiale. Je les remercie pour les investissements que le City Football Group et le groupe de propriétaires plus large ont réalisés non seulement dans l'Etihad Stadium et ses environs, mais dans toute la ville ».