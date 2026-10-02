Il a poussé Jesus au torse : que cache le conflit entre Højlund et l'entraîneur ?

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Il a poussé Jesus au torse : que cache le conflit entre Højlund et l'entraîneur ?

Le match de la 3e journée de la Ligue des Nations entre le Danemark et le Portugal (2-4) s'est terminé par une altercation inattendue après le coup de sifflet final ! Dès la fin du match, l'attaquant danois Rasmus Højlund s'est approché de l'entraîneur portugais Jorge Jesus pour le provoquer ouvertement.

Ce manque de respect envers le technicien de 72 ans, déjà sous le feu des critiques des supporters suite au départ fracassant de Ronaldo de la sélection, choque toute la communauté du football. Alors, que s'est-il réellement passé sur le terrain et pourquoi Højlund a-t-il agi de manière aussi vindicative ?

Le « Siuuu » de Ronaldo et la poussée sur Jesus

Tout au long de la rencontre, une ironie cachée était perceptible dans chaque geste de l'attaquant danois :

  • Célébration provocatrice : Ayant marqué contre le Portugal en début de seconde période, Højlund a célébré son but dans le style célèbre de Cristiano Ronaldo;

  • Agression ouverte : Au coup de sifflet final, Rasmus s'est dirigé vers Jorge Jesus, 72 ans, et l'a poussé brusquement au niveau de la poitrine avec sa paume ;

  • La réaction de l'entraîneur : L'expérimenté technicien portugais n'a pas réagi de manière excessive à cette provocation du Danois, se contentant de répondre par un simple sourire ;

  • Pression des tribunes : Suite au conflit avec Ronaldo, les supporters dans le stade ne cessent de huer Jesus.

L'affaire Ronaldo et la tension autour de l'entraîneur

« Ayant marqué contre les Portugais en début de seconde période, Højlund a célébré son but à la manière de Ronaldo. À la fin du match, il a touché la poitrine de l'entraîneur. Déjà sous pression à cause de ses différends avec Cristiano, Jesus a su garder son sang-froid dans cette situation. »

Il est devenu évident que le départ de Ronaldo de l'équipe nationale est devenu une arme pour les joueurs adverses afin de déstabiliser le sélectionneur portugais.

Détails de l'incident

Déroulement des faits

Situation sur le terrain

Résultat du match

Danemark 2-4 Portugal (Ligue des Nations, 3e journée)

Le geste de Højlund

Il a célébré son but comme Ronaldo et a poussé l'entraîneur à la poitrine après le coup de sifflet final

La réaction de Jesus

Le coach de 72 ans a évité le conflit et s'est écarté avec un sourire

Réaction des fans

À cause du départ de Ronaldo, Jesus est sous le feu des sifflets dans le stade

Conséquences potentielles

La commission de discipline de l'UEFA pourrait examiner le geste physique de Højlund envers l'entraîneur

Selon vous, l'UEFA devrait-elle sanctionner sévèrement Rasmus Højlund pour avoir levé la main sur un entraîneur adverse de 72 ans et pour sa provocation ouverte ? Est-ce un hommage à Ronaldo ou un simple manque de respect ?

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Rasmus HøjlundJorge JesusLigue des NationsDanemark-PortugalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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