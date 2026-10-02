Après la victoire 4-1 contre la Syrie, Cannavaro révèle les secrets de la Coupe d'Asie et du choc contre la Corée

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a remporté une victoire convaincante et large de 4-1 contre la Syrie ! Cependant, dès le coup de sifflet final, l'entraîneur principal Fabio Cannavaro a montré en conférence de presse qu'il était loin de l'euphorie d'une simple victoire. Le champion du monde italien a parlé ouvertement des faiblesses de l'équipe sur les phases arrêtées, des secrets de la nouvelle tactique, du sort de Samandar Muratbayev et du prochain adversaire redoutable : la Corée du Sud. Quelles déclarations sensationnelles Cannavaro a-t-il faites sur l'accès à la finale de la Coupe d'Asie, et pourquoi met-il déjà en garde ses rivaux ?

Analyse à froid après le 4-1 et efficacité du nouveau schéma

L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'adapte rapidement au nouveau modèle de jeu et augmente son efficacité :

Le fruit d'une nouvelle tactique : Sous la direction de Cannavaro, notre équipe nationale, passée à un nouveau système, a réussi à marquer 7 buts lors des derniers matchs ;

Principe d'égalité : Dans le staff technique, la notion de titulaire ou de remplaçant n'existe pas — un rythme identique et un dévouement maximal sont exigés de tous ;

Points faibles : Répondant aux critiques sur les phases arrêtées, l'expert a souligné qu'une équipe ne peut pas toujours être parfaite, mais qu'elle a très bien joué contre un géant asiatique comme l'Iran ;

Le cas Samandar Muratbayev : La participation du talentueux joueur au match contre la Corée sera décidée lors d'un entretien personnel après son retour des Jeux asiatiques.

Les confidences de Cannavaro sur le pressing et la Coupe d'Asie

« Dans le football, le plus important est le temps et l'espace. Nous apprenons aux joueurs l'importance du pressing. Quant à la Coupe d'Asie, nous ferons tout notre possible pour emprunter le chemin le plus facile jusqu'à la finale. Rien ne peut être dit pour le moment. Peut-être que le Japon quittera la compétition prématurément, peut-être qu'une autre équipe posera problème. Nous nous battrons jusqu'au bout. »

L'expérience acquise lors des matchs de Coupe du Monde a été reconnue comme ayant appris à notre équipe nationale à jouer avec une agressivité et une intensité de haut niveau.

Fabio Cannavaroet ses thèses principales

Sujet / Direction Opinion de l'entraîneur Prochaine étape ou analyse Match contre la Syrie (4-1) « Nous avons fait un excellent travail ensemble, mais nous devons progresser » Le résultat est bon, mais les lacunes seront corrigées Match contre la Corée du Sud Le prochain test le plus difficile La préparation sera menée à un haut niveau Tactique et buts Adaptation rapide au nouveau schéma 7 buts marqués en attaque, le pressing est renforcé Samandar Muratbayev Son sort reste à déterminer Décision finale après son retour des Jeux asiatiques Plans pour la Coupe d'Asie Choisir le chemin le plus optimal vers la finale « Le Japon pourrait sortir plus tôt »

Selon vous, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, passée à un nouveau schéma sous la direction de Fabio Cannavaro, pourra-t-elle vaincre la Corée du Sud avec la même assurance ? Que pensez-vous des réflexions de l'entraîneur sur le Japon et la finale ?

Laissez vos commentaires et partagez cette analyse brûlante de notre équipe nationale avec tous les fans de football via Telegram !