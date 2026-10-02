Jorge Jesus met fin aux rumeurs sur Ronaldo et révèle le secret de la victoire au Danemark

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Jorge Jesus met fin aux rumeurs sur Ronaldo et révèle le secret de la victoire au Danemark

Alors que l'intrigue et la pression autour de l'équipe nationale du Portugal atteignaient leur paroxysme, l'entraîneur Jorge Jesus a répondu à toutes les questions de manière directe et ferme ! Avant le déplacement au Danemark en Ligue des Nations, Cristiano Ronaldoet son départ inattendu du camp d'entraînement avaient alimenté diverses rumeurs dans la presse. Cependant, les Portugais ont marqué 4 buts à Copenhague, s'imposant avec autorité sur le score de 4-2. Après le match, dans une interview accordée au célèbre journal portugais Record le technicien expérimenté a fait une déclaration forte sur l'atmosphère réelle dans le vestiaire et la solidarité au sein de l'équipe. Alors, qu'a révélé Jesus sur la controverse Ronaldo et la confiance des joueurs ?

4-2 au Danemark : un résultat historique et un pressing renouvelé

L'entraîneur a souligné la valeur de cette victoire contre le Danemark, reconnaissant la progression de son équipe :

  • La force de l'adversaire : Jesus a souligné que le Danemark actuel n'est pas l'équipe d'il y a 15 ans ; marquer 4 buts sur leur terrain est un exploit que peu d'équipes peuvent réaliser ;

  • Pressing parfait : L'entraîneur s'est déclaré pleinement satisfait du pressing haut et du jeu rapide de ses joueurs sur le terrain ;

  • Reconnaissance internationale : Après le match, de nombreux collègues ont félicité le technicien, saluant le football moderne pratiqué par le Portugal.

« Oubliez tout, cela ne nous divisera pas ! »

« Il n'y a rien qui montre qu'ils ne sont pas avec moi. L'important, c'est ce que nous devons faire. Il peut y avoir différentes situations, mais cela ne divise pas l'équipe. L'essentiel, c'est de gagner ! C'est la vie d'un entraîneur. Oubliez tout... Cela s'appelle la victoire », a déclaré Jorge Jesus.

Le coach expérimenté a souligné qu'il n'y avait aucune division interne et que, malgré le bruit extérieur, les joueurs sont unis vers un objectif commun.

Points clés de l'interview de Jorge Jesus

Direction / Sujet

Évaluation de l'entraîneur

Conclusion future

Victoire contre le Danemark (4-2)

Marquer 4 buts à l'extérieur est un résultat majeur, l'équipe progresse

Le pressing et le schéma offensif seront perfectionnés

Confiance des joueurs

L'équipe est totalement unie autour de l'entraîneur

Aucun conflit interne ni division n'existe

Le bruit autour de Ronaldo

« Il y a des situations, mais elles ne peuvent pas briser l'équipe »

Toute l'attention est portée sur le résultat et le jeu

Philosophie d'entraîneur

« L'essentiel est de gagner, oubliez le reste »

Les critiques sont balayées par le score affiché au tableau

Selon vous, Jorge Jesus a-t-il réussi à faire du Portugal une équipe forte et unie même sans Ronaldo, ou Cristiano reste-t-il indispensable pour les grands rendez-vous ? Comment évaluez-vous la position ferme de l'entraîneur ?

Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et partagez cette interview importante avec tous vos proches fans de football via Telegram !

Jorge JesusCristiano RonaldoPortugalDanemarkLigue des Nations
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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