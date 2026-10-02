Lionel Messi a officiellement racheté un club espagnol : une nouvelle ère en Segunda ?

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Lionel Messi a officiellement racheté un club espagnol : une nouvelle ère en Segunda ?

L'une des plus grandes figures de l'histoire du football mondial Lionel Messi a créé une sensation inattendue dans le monde du business et de la gestion ! La superstar argentine est devenue le nouveau propriétaire de l'Eldense, un club espagnol centenaire. Le service de presse du club a publié une déclaration officielle, secouant le monde du sport. Ce rachat sera-t-il une bouée de sauvetage pour l'équipe blaugrana, actuellement en difficulté en Segunda et menacée de relégation ? Quels sont les objectifs ambitieux derrière ce projet à long terme de Messi ?

Un siècle d'histoire et la nouvelle ère de Messi

Fondé en 1921, le modeste club de l'Eldense est désormais sous les projecteurs de la presse mondiale :

  • Accord officiel : Lionel Messi a acquis un paquet d'actions et est devenu le propriétaire à part entière du club ;

  • Intégrité des traditions : Le club conservera ses 100 ans d'histoire, ses valeurs et ses traditions blaugrana, chères à Messi ;

  • Projet de développement à long terme : Le nouveau projet vise non seulement à améliorer les résultats sur le terrain, mais aussi à développer l'académie, les infrastructures et à atteindre l'élite du football espagnol ;

  • Statut professionnel : L'objectif est de stabiliser l'équipe en Segunda et de l'amener à un niveau capable de rivaliser avec les géants de la Liga à l'avenir.

La déclaration sensationnelle de l'Eldense

« L'acquisition du club par Lionel Messi marque le début d'une étape nouvelle et passionnante dans l'histoire plus que centenaire de l'Eldense. Le fait que l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire du football devienne propriétaire est le prélude à notre projet à long terme visant le développement sportif, organisationnel et social. »

Cette nouvelle sert de véritable lueur d'espoir pour les supporters du club, qui traverse une période difficile au classement.

Situation actuelle et chiffres de l'Eldense (Tableau)

Indicateur

Situation actuelle et faits

Nom du club

Eldense (CD Eldense)

Année de fondation

1921 (105 ans d'histoire)

Nouveau propriétaire

Lionel Messi

Ligue actuelle

Segunda División espagnole (2e division)

Situation cette saison

Après 7 journées, seulement 5 points accumulés

Classement

19e place (zone de relégation)

L'arrivée de Messi apportera sans aucun doute de nouveaux transferts, des sponsors majeurs et une nouvelle mentalité à l'équipe.

Selon vous, Lionel Messi pourra-t-il hisser l'Eldense en Liga dans les prochaines années pour affronter le FC Barcelone et le Real Madrid ? Leo deviendra-t-il un propriétaire de club aussi prospère que David Beckham ?

Laissez vos prédictions et commentaires ci-dessous et partagez cette nouvelle sensationnelle du monde du football avec tous les fans de Messi via Telegram !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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